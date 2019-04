A Zalaerdő Zrt. őrzi a fekete mangalicák genetikai vonalát

A lovászi Buda Ernő Körzeti Általános Iskola felső tagozatos diákjai látogatást tettek a minap a Zalaerdő Zrt. mangalicatenyészetében.

A mangalica a többi zsírsertéstől és a modern fajtáktól küllemében, testfelépítésében és szőrzetében is eltér. A tenyészetekből ismert szőke, vörös és fecskehasú mangalicán kívül fekete mangalicaállomány is található hazánkban, melynek génmegőrzésében a Zalaerdő Zrt. is részt vesz. A Tormafölde Vétyem-majori bemutatókertben 59 darab fekete mangalicát tartanak kültéren, az állomány a magyar állatfajták közül az 1900-as években a tenyészetekből eltűnt, magas genetikai értéket képviselő ritka vonalat reprezentálja.

A fekete mangalicákat nemrég a lovászi Buda Ernő Körzeti Általános Iskola diákjai is megtekintették. Az érdeklődő diákoknak és pedagógusoknak Ernszt Tamás, a Zalaerdő Zrt. vadászati és halászati előadója tartott ismertetőt a mangalicafajtákról, kialakulásukról, jelentőségükről. Ezt követően a gyerekek megnézték a kerítéssel határolt állományt, melyek gyaluforgácsszerűen göndörödő szőrzetükkel, halk röfögésükkel hamar elnyerték a diákság szimpátiáját.