A zalaegerszegi Városházán egyeztetést tartottak a koronavírusról – írja Balaicz Zoltán

Pénteken délelőtt a kezdeményezésemre egyeztetést tartottunk a Városházán a koronavírussal kapcsolatos helyi tudnivalókról és teendőkről.

Meghallgattuk a megyei kormánymegbízott (egyben a megyei védelmi bizottság elnöke), a megyei és járási tiszti főorvos, valamint a megyei kórház főigazgatójának a tájékoztatóját, majd a rendőrség, a katasztrófavédelem, és a városi nevelési-oktatási, szociális, egészségügyi, idősügyi, kulturális, sport intézmények vezetőivel meghatároztuk a legfontosabb lépéseket.

Hétfőn délután külön megbeszélést tartunk a városi és városkörnyéki felnőtt háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, bevonva a mentőszolgálatot, a megyei kórházat és a tisztifőorvosokat is.

Jelenleg Magyarországon továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, azonban már 20 európai országban (köztük szomszédos országokban is) megjelent a vírus, így biztos, hogy hamarosan hazánkban is regisztrálnak fertőzötteket. Ezért nekünk, zalaegerszegieknek fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot.

Fokozottan kérem, hogy aki a betegség által már érintett országokban járt a napokban, és bármilyen betegségtünetet észlel magán, az maradjon otthon, és telefonon értesítse háziorvosát, illetve az ügyeletet!

A mai döntés alapján a városi intézmények nagyobb mennyiség beszerzésével gondoskodnak a tisztító és fertőtlenítő szerek rendelkezésre állásáról (kérjük azok fokozott használatát, gyakori kézmosással), 700 ezer forint értékben gondoskodunk a háziorvosok és szociális dolgozók védőfelszereléssel történő ellátásáról, továbbá a ma összehívott körben naponta egyeztetünk, ha esetleg bármi további teendőre lenne szükség. Fejlemény alapján én magam is rögtön tájékoztatást fogok adni a közösségi oldalaimon. Alaptalan információknak, álhíreknek, felesleges pánikkeltésnek ne adjunk teret! Tudni kell, hogy a koronavírus a legtöbb ember számára NEM életveszélyes betegség, vannak, akik enyhe tünetekkel vészelik át, a világban pedig több tízezren néhány hét alatt már ki is gyógyultak belőle. Akikre különösen veszélyes, azok az idősek, illetve egyéb más betegséggel is küzdők (a sajnálatos halálesetek ebből a két körből kerültek ki), rájuk fokozottan kell figyelnünk.

Mik a legfontosabb tudnivalók a vírus megjelenése esetén?

A légúti vírusok, így a koronavírus jellemző terjedési módja a cseppfertőzés, vagyis köhögéssel, tüsszentéssel a levegőbe kerülő vírusok közvetlenül a légútjaink nyálkahártyájára jutnak. Közvetett módon is fertőződhetünk, a különböző felületekre jutó vírusok több óráig életképesek (kezünkön, kilincseken, korlátokon, liftek nyomógombjain, telefonkagylón, asztallapon, ceruzán, billentyűzeten, tömegközlekedési eszközök kapaszkodóin, bevásárlókocsik fogantyúin, boltban megfogdosott árukon stb.), ahonnan leggyakrabban a kéz közvetítésével kerülnek az arcunkra, a légutak közelébe.

1. Ne köhögjünk, tüsszentsünk mások felé, tegyük ezt zsebkendőbe (ha épp nincs kéznél, akkor is inkább a könyökhajlatba és ne a tenyérbe), kerüljük a mások „arcába belebeszélést”, tartsunk legalább egy méternyi távolságot beszélgetőpartnerünktől, lehetőség szerint kerüljük a zsúfolt, zárt helyeket, tömegrendezvényeket!

2. Gyakran mossunk kezet, tartsunk magunknál kézfertőtlenítőt, fölöslegesen ne nyúljunk az arcunkhoz (és ne rágcsáljunk körmöt, tollat, ceruzát, szemüvegszárat stb.)!

3. Ügyintézéskor éljünk az előjegyzés lehetőségével, hogy elkerüljük a tömegben történő hosszas várakozást!

4. Járvány idején kerüljük az egyébként szokásos üdvözlési formákat (kézfogás, puszi)!

5. Lehetőség szerint kerüljük a fertőző betegekkel való közvetlen kontaktust!

6. Pékárut és egyéb csomagolatlan élelmiszert lehetőleg vegyünk olyan helyen, ahol pult mögül adják, nem fogdossa meg a többi vásárló és ezt mi se tegyük!

7. Rendszeresen tisztítsuk meg a gyakran használt tárgyakat, a sok ember által megérintett felületeket (pl. asztal, számítógép billentyűzete stb.)!

8. Szellőztessünk gyakran, párásítsuk a levegőt, a fűtés miatt kiszáradt nyálkahártyákon a kórokozók könnyebben megtelepednek!

9. Öltözködjünk az időjárásnak megfelelően! A kihűlő nyálkahártyák védekezőképessége csökkent, a vírusok könnyebben megtelepednek rajtuk. Tulajdonképpen ez történik, amikor „megfázunk”.

10. Általános járványügyi szabály, hogy betegen ne látogassuk rokonainkat, és munkahelyünkre se vigyük be a kórokozókat!

11. A „sima” sebészi szájmaszk mások megfertőzésének a megelőzését szolgálja. Az egészségeseknél a szájmaszk használatától még járvány idején sem várható védelem.

12. A közintézmények, szociális és gyermekintézmények fordítsanak fokozott figyelmet a takarításra, álljon rendelkezésre elegendő mennyiségű takarítószer, vírusölő hatású felületfertőtlenítő szer, a mosdókban fertőtlenítő hatású kézmosó, papírtörlő!

13. A járvánnyal érintett területekre lehetőleg ne utazzunk! Ha ez elkerülhetetlen, a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus honlapon tájékozódhatunk az adott térségben bevezetett intézkedésekről.

14. Fontos! Ha bármilyen tünetet tapasztalunk magunkon, ami a fertőzéssel összefügghet (légzőszervi tünetek, nehéz légzés, magas láz, tüdőgyulladáshoz hasonló fájdalmak, gyomorbántalmak), akkor otthon kell maradni. Nem szabad bemenni koronavírus-fertőzés gyanújával a háziorvosi rendelőbe, vagy kórházba, hanem telefonon kell értesíteni a háziorvost, súlyos esetekben a mentőket. Feltétlenül el kell nekik mondani, hogy koronavírusra gyanakszunk, és meg kell indokolni, hogy miért (például azért, mert fertőzött területen jártunk, vagy ott járt személlyel kerültünk személyes kontaktusba). A családtagok tartsák távol magukat a betegtől, amennyire ez lehetséges. Főként az időskorúak vannak veszélyben, náluk sokszorosan súlyosabb megbetegedést okoz általában a fertőzés.

15. A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és a www.egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok honlapon.

Bármilyen új, fontos információ esetén újra tájékoztatást fogok adni – írja facebook oldalán Balaicz Zoltán polgármester.