A zalaegerszegi tesztpálya kivitelezése 55-60 százalékos

Nagyjából 55-60 százalékos készültségű a zalaegerszegi járműipari tesztpálya kivitelezése, év végéig a pályaelemek döntő többsége aszfaltburkolatot kaphat – közölte a szerdán tartott sajtóbejáráson a tesztpálya miniszteri biztosa.

Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) a 265 hektáros területen mintegy 45 milliárd forintos állami beruházással épülő ZalaZONE Járműipari Tesztpályán újságíróknak arról beszélt, hogy az enyhe télnek köszönhetően az elmúlt hónapokban is zajlottak a kivitelezési munkák. A tesztpálya Európában is egyedülálló módon alkalmas lesz az önvezető és az elektromos, de a hagyományos járművek vizsgálatára is, illetve az épülő M76-os okosút révén még kiterjedtebb tesztkörnyezetet is biztosít.

Tavaly, az első ütemben már átadták és azóta is használják a tesztpálya dinamikus felületét, a smart city vagy okosváros első 5 hektáros területét, valamint a kezelhetőségi pályát. Várhatóan év végéig a még készülő pályaelemek döntő többsége aszfaltburkolatot kap, illetve elindulhat majd az utolsó ütem, a 8 kilométeres ovális pálya kialakítása is.

A miniszteri biztos beszélt arról is, hogy a smart city 5 hektárja mellett elkészült a további 13 hektáros területének alapozása, illetve a városi környezetet imitáló utak kavicságya. Az év végéig elkészül az aszfaltozás, illetve a városi környezetet mutató épületvázak.

Ugyancsak elkészült a kavicságyazása a 1,5 kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya-szakasznak, valamint az ehhez csatlakozó 5 kilométeres autóút.

Épül a 8 különböző felületet biztosító fékpálya is, amelyen a vizes, jeges és egyéb burkolatokon tehetik próbára a járművek fékberendezéseit és gumijait. Jelenleg 8 centiméteres, speciális kivitelű, nagy teherbírású kerámiakockákból egy fűtött sátor alatt burkolják a 200 méteres, jeges útviszonyok előidézésére alkalmas felületet – ismertette Vigh László.

A miniszteri biztos jelezte: a zalaegerszegi járműipari tesztpálya tulajdonképpen „soha nem lesz kész”, hiszen a mostani tervek alapján készülő elemek befejezése után a további felmerülő igényeknek megfelelően bővítik és kiegészítik majd- írja az MTI.