A zalaegerszegi óvodákban és általános iskolákban is lesz gyermekfelügyelet

Balaicz Zoltán szombati, gyermekfelügyelettel kapcsolatos beszámolóját.

„Kedves Zalaegerszegiek!

Ahogy a délután folyamán már jeleztem, az önkormányzatok kérésére a kormány indokolt szülői igény, különösen munkavégzés, vagy a védekezésben való részvétel esetén hétfőtől biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet. A járványvédelem és a kontaktok nagy számának elkerülése érdekében a kérés továbbra is az, hogy akinek van erre módja, oldja meg otthon a gyermekfelügyeletet. De akinek a munkája semmiképpen nem teszi lehetővé, hogy felügyelje gyermekét, és más családtagot sem tud megkérni erre, az továbbra is beviheti őt az óvodába, vagy az általános iskolába. Napról napra nő a koronavírus-fertőzöttek száma a gyerekek között is, ezért érthető a szigorítás. Azonban az óvodák és az iskolák bezárása megoldhatatlan problémát okozott több egészségügyi alkalmazott és más dolgozók esetében is, akiknek a munkáltatója nem tudja biztosítani az otthoni munkavégzést. Időközben megjelent a központi szabályozás, annak ismeretében pedig ma délutánra rendkívüli értekezletet hívtam össze, ahol előkészítettük az óvodáinkban hétfőtől érvénybe lépő ügyeleti rendszert, az ehhez kapcsolódó étkeztetési rendszert, valamint egyeztettünk az iskolákat fenntartó állami tankerülettel is.

1. Az önkormányzat által fenntartott óvodák:

Zalaegerszeg minden óvodájában ügyeleti ellátást biztosítunk a rendkívüli szünet idején azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek a szülei semmiképpen sem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak. Az indokkal alátámasztott ügyeleti igényeket az óvodavezetőknél telefonon, vagy e-mailben kell jelezni, a hétfői étkezés biztosítása érdekében legkésőbb vasárnap 17:00 óráig.

2. Az állami tankerülethez tartozó általános iskolák:

Minden zalaegerszegi általános iskolában lesz biztosítva gyermekfelügyelet. Ha a szülő, vagy gondviselő semmiképpen sem tudja megoldani, hogy a gyermeke otthon maradjon, és megfelelő indoklással az iskolai gyermekfelügyelet lehetőségével élni kíván, akkor azt abban az intézményben kérje, ahol a gyermeke jogviszonyban áll. Ezt kérheti az intézmény vezetőjétől írásban és elektronikus úton is. A felügyelet megszervezése minden esetben abban az intézményben történik, amelyikkel a gyermek jogviszonyban áll.

3. Óvodai étkeztetés a rendkívüli szüneten lévő gyermekeknek:

Az óvodákban az ebéd elvitel igényeket az óvodavezetőknél telefonon, vagy e-mailben kell jelezni. Az ebéd elvitelre (a Hungast által csomagolva) a Kaffka Margit Tagkollégium ebédlőjéből (Zalaegerszeg, Puskás Tivadar u.2.) 11-12 óra között lesz lehetőség.

4. Iskolai közétkeztetés a digitális tanrendben részt vevő gyermekeknek:

A 2021. március hónapra megrendelt ebéd 2021. március 8-tól (hétfőtől) automatikusan törlésre kerül, március 9-től (keddtől) csak azoknak a gyermekeknek lesz megrendelve az ebédje, akiknek a szülei külön jelzik a megszokott módon a [email protected] email címen az igényüket. A megrendelt étel (a Hungast által csomagolva) csak a Kölcsey Ferenc Gimnázium (Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.) ebédlőjében vehető át. Kérjük, hogy az éttermet a Vágóhíd utca felől közelítsék meg. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingyenesen étkezők részére sem automatikus az étkezés, nekik is igényelni kell. Megrendelés esetén a diétás ebéd is biztosítva lesz. A március hónapra befizetett összeg jóváírásra kerül az április havi számlában. A módosított számlák jövő héten lesznek kiküldve, a tavaszi szünet függvényében, változó egyenleggel. Kérjük március hónapban rendezni az esetleges különbözetet.

Vigyázzunk egymásra!

Zalaegerszeg, 2021. március 6.

Balaicz Zoltán

polgármester – áll a bejegyzésben.