A zalaegerszegi Göcseji Múzeum és a MOGIM információs napja

Játszani is engedd címmel zajlott hétfőn a Göcseji Múzeum és a MOGIM múzeumpedagógiai évnyitója „A kommunizmus áldozatai” című kiállítás foglalkoztató-termében.

Már a Mártírok utcai helyszín is jelzi, hogy a megyeszékhelyi intézmény tervezett felújítása miatt rendhagyó múzeumpedagógiai év előtt áll a Göcseji Múzeum. Kiállításaik ugyan nem látogathatók, de az óvodáknak, iskoláknak továbbra sem kell nélkülözniük a múzeumi élményeket, házhoz viszik ugyanis a történelmet, képzőművészetet, mesét és néprajzot.

A tegnapi összejövetelen Kaján Imre múzeumigazgató és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjét követően a szakemberek számot adtak a megnyíló lehetőségekről, köztük több, EFOP által támogatott projektről. Emellett részletesen ismertették a résztvevő pedagógusokkal a „Ha hívtok, mi megyünk” című programkínálatot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A múzeum ugyan átmenetileg kiköltözik épületéből, de ettől még nem zárkózik be – avatott be a részletekbe a hétfői programon Kissné Kovács Ágnes múzeumpedagógus. – Ehelyett a kollégák beszédes műtárgyakkal felszerelkezve ellátogatnak a fogadókész óvodákba, iskolákba, s élményteli, életközeli foglalkozásokat tartanak. Megelevenítik a műtárgyak üzenetét, az adott korszak történelmét, életmódját, érdekességeit. Számos foglalkozást kínálunk e módon, minden korosztályt megszólítva óvodától középiskoláig. Emellett számos tematikus sétát is szervezünk Zalaegerszegen.