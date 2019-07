A zalaegerszegi falumúzeumi tábor kitekint a 21. századból

Képzeljünk el egy tábort, ami reggel úgy indul, hogy az érkező gyerekek megetetik az állatokat. Kecskét, juhot, szamarat, libát.

Nem kell elképzelni, évtizedek óta létezik Zalaegerszegen a Göcseji Falumúzeum kézműves tábora, ami mára megtalálta igazi célközönségét.

– Azt tapasztaljuk, hogy a szülők céltudatosan választják ezt a tábort, nem megőrzőnek tekintik, pontosan tudják, miért küldik ide a gyereket. Minden táborvezető arról számol be, hogy nagyon jó csapattal dolgozhat – halljuk Sümeginé Horváth Anitától, a Göcseji Múzeum közönségkapcsolati osztályvezetőjétől. – Ebben a szezonban 7 turnust indítunk 6-12 éves gyerekek számára, most zajlik az ötödik. A résztvevők természetes alapanyagokkal dolgoznak, kipróbálhatják az agyagozást, szövést, bőrözést, nemezelést, csuhézást, faragást, gyertyamártást. Szerdánként néptáncot és népdalokat tanulnak, s volt olyan turnus, amelyik langalit is sütött. Emellett birtokba veszik az egész falumúzeumot, gólyalábaznak, karikát hajtanak, fára másznak, fociznak, bújócskáznak, megélik a hajdani gyerekek játékait. Reggelente száraz zsemlével, magokkal, répával, almával felszerelkezve érkeznek, s megetetik az állatokat. Megtanulják, hogy melyik mit fogyaszthat, miként szabad hozzájuk közelíteni. A kézművesség mellett tehát a természettel való együttélésről is sok tapasztalatot szereznek, s mindezt kötetlen formában.

Saját ötleteiket is megvalósíthatják. Példa erre, hogy egyik éjszakai vihar után hatalmas tócsák fogadták a táborozókat. Mihez kezdenek ilyenkor az egészséges tettvággyal, fantáziával megáldott lurkók? Papírhajókat hajtogatnak, s már útra is kelhet az ármádia…

További érdekesség, hogy egyre több külföldön élő, vagy „nemzetközi” pár táboroztatja itt gyermekét. Belgiumból, Svájcból, Olaszországból, Angliából és Spanyolországból is érkeztek, érkeznek egerszegi felmenőkkel rendelkező táborlakók. A csemete ízelítőt kap a tradicionális népi kultúrából, barátkozik, s nem mellesleg magyarul beszél.