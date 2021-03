A zalaegerszegi Adyban tanulnak, de már nem AMI lesz

Az elmúlt hetekben elbizonytalanító hírek láttak napvilágot az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI)változó oktatási profiljáról. Lapunk a Zalaegerszegi Tankerülettől kért tájékoztatást a változtatásokról.

Az iskola arculati ars poéticájában ezt olvashatjuk: A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola több mint 100 éves múlttal rendelkező, polgári tradíciókat őrző, szervezetileg egységes általános iskolai, gimnáziumi és művészeti alapképzést folytató iskola. Fő tevékenységi területe az alapfeladatok ellátása mellett a művészeti nevelés. Az intézmény ének-zene tagozata az 1982/1983 tanévtől, a rajztagozat az 1984/1985 tanévtől kezdte meg működését. 1991-től hat osztályos képzőművészeti gimnázium indult, 1996-tól képző- és iparművészeti, 1997-től táncművészeti, 2019-től szín- és bábművészeti ágon kezdődött oktatás. Az alsó tagozatosok a képzőművészeti tanszakon, a felsősök és gimnazisták grafika és festészet, illetve kerámia és szobrászat tanszakon tanulhatnak. Az általános iskolai tanulók a balett tanszakon sajátíthatják el a klasszikus balett alapjait, belekóstolhatnak a néptáncba és a társastáncba is. Jelenleg 193 diák részesül táncművészeti oktatásban. 2019-ben indították el a színművészeti képzést, a zenés színházi nevelést. A 2020/2021. tanévben 766 tanuló vesz részt az iskola művészeti alapképzésében. Az iskola 2007-ben elnyerte a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény, Akkreditált Kiváló Tehetségpont és Referenciaintézményi címet, 2017-től az Oktatási Hivatal bázisintézményeként együttműködik a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központtal a művészeti pedagógiai módszerek átadásában.

A művészeti alapképzésben dolgozó pedagógusok közül többen művésztanárok, mesterpedagógusok. A képző- és iparművészeti tagozat 1991 óta rendezi a „Sokat tud az én kezem” megyei rajzpályázatot az általános és művészeti iskolák 7–14 éves tanulói számára, míg a Megyei Művészettörténeti Versenyt 2001-től, 2016-ban pedig a Nemzeti Tehetségfórum roadshow zalaegerszegi helyszíne volt. A végzett tanulók többek közt a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (építész, szobrász, festőművész), az ELTE Savaria Egyetemi Központ (képi ábrázolás), a Soproni Egyetem (formatervezés), a MOME (textiltervező), a Képző és Iparművészeti Egyetem (művészeti rajz és vizuális nevelőtanár, szobrászművész), a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (alkalmazott látványtervezés) hallgatói. A szülők arra a kérdésre, hogy „Milyen tényezők befolyásolták az iskola kiválasztásában?”, az általános iskolai, gimnáziumi és művészeti képzés egységes szerkezetét emelik ki.

A közösségi médiában olvasható bejegyzések szerint az iskolában megszűnne, vagy átalakulna a művészeti képzés.

A tankerület igazgatója, Kajári Attila így fogalmaz:

– A Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területén „tiszta profilú” művészeti intézmény kialakítása a cél. Jelenleg a zalaegerszegi járás tekintetében 3, a zalaszentgróti járás esetében 2, míg a lenti járás vonatkozásában 1 külön álló intézményből valósulna meg a koncepció. Arra törekszünk, hogy járásonként minél több telephelyet alakítsunk ki az elhelyezkedés, illetve a költségek figyelembevételével. Ez a konstrukció álláshelyek, intézmények megszűnését nem vonja maga után. Természetesen ez még csak átszervezési tervezet. A döntésre jogosultak körében a véleményezési eljárás jelenleg is zajlik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyárra hozza meg döntését az ügyben. Az átszervezés a pedagógusokra és a diákokra nézve csak előnyökkel jár, az eddigi munkarendben változás nem történik. A pedagógus ugyanabban az intézményben, ugyanazon óraszámmal tanít. Azokban az intézményekben, ahol az alapdokumentumban nem szerepelt a művészeti oktatás, pluszórákat is eredményezhet, a jelentkezéstől függően. Az átszervezés előnyére válik az intézménynek oly módon, hogy az eddig művészeti képzéssel nem rendelkező iskolák alapdokumentumában is megjelennek a tanszakok, így az intézmény kínálata, művészeti képzési repertoárja bővül. Célunk egy magas, szakmai alapokon nyugvó művészeti képzés kialakítása, ahol a gyermekek a saját intézményükben tanulhatják az általuk választott művészeti tárgyat. A képzések a következő tanévben továbbra is az eddig megszokott módon, megszokott szakmai tartalommal indulnak és folytatódnak.

Az Ady nagy múltú művészeti képzése kapcsán Zalaegerszeg önkormányzata lépéseket tett az intézmény oktatása változatlanul hagyása érdekében, a polgármester, Balaicz Zoltán március 16-án levelet írt a minisztérium oktatási államtitkárának, Maruzsa Zoltánnak.

– Az állami tankerületi központ engem profiltisztításról tájékoztatott – válaszolta Balaicz Zoltán. – Így minden járásban egy AMI látná el mindenhol változatlanul a művészetoktatást. Az Adyban is ugyanúgy folyna tovább, de a Pálóczi AMI szervezné meg. A diák szemszögéből semmi nem változna, ugyanazok a művészeti órái lennének, mint eddig, ugyanazokkal a tanárokkal. Viszont a művésztanárok nem az Ady, hanem a Pálóczi alkalmazásában állnának. A diák, ahogy eddig is, két bizonyítványt kap, az egyiket az Adytól, hogy elvégezte az általános iskolát, a másikat az Ady helyett a Pálóczi AMI-tól, hogy alapfokú művészetoktatásban is részesült. A zenei képzésben már eddig is így működött. A Pálóczihoz kerülne az alapfokú művészetoktatás Bagodtól Zalalövőig. Én magam 1985-től 1997-ig, 12 éven át adys diák voltam, rendkívül sokat adott nekem ez az iskola, sokat köszönhetek az ott tanító kiváló tanítóimnak, tanáraimnak és művésztanáraimnak is. Az önkormányzat – bár 2013 óta már az állam a fenntartó – 2015-ben felújította az új épületet, 2017-ben pedig a tornatermet, a régi épületet szintén tervbe vettük. Egyeztettem Czigány László igazgató úrral és az érintettekkel, közös megbeszélést tartottunk a városházán múlt pénteken, mert fontosnak tartjuk az Adyban folyó művészetoktatást. Éppen ezért levelet küldtem Maruzsa Zoltán oktatási államtitkárnak, arra kértem, hogy lehetőség szerint a több évtizedes hagyományokra és az itteni kitűnő egykori és jelenlegi művésztanárokra (néhai Gábriel József, néhai Németh Tamás, néhai Fischer György, Frimmel Gyula, Nagy Szilvia, Farkas Ferenc) tekintettel kerüljön az Ady külön elbírálás alá és legyen lehetőség arra, hogy a szabályoktól eltérve a zalaegerszegi járásban két AMI is működhessen, a Pálóczi, ami felelne minden egyéb helyen folyó művészetoktatásért, és külön csak az Ady, amely a saját képzéseit koordinálná.