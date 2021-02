A zalabéri barokk templom „romjaiból örvendezve éled újjá!”

A falu határa közelében, nagy kanyarral fordul a Zala dél felé, a településen fontos útvonalak vezetnek. Az évszázadokig csak Ber-nek, Bérnek nevezett falut 1247-ben említik az okleveles források. Az első béri plébánost, Pált, akiről tudunk, név szerint is rögzíti az 1333-as pápai tizedjegyzék – olvashatjuk Sorok János Zalavár története című könyvében. Bér neve a Türje nemzetségtől származik, miután ez két ágra szakadt, az egyik ág Bérinek nevezte magát.

A Béri család a mostani faluban építette ki gazdasági központját, a Nemes-temetőnél egy kő tornyot is emeltek, amit sánccal vettek körül. (Zalabér hivatalosan 1908 óta létezik, előtte, a középkortól kezdődően Szalabérnek hívták a falut.)

Térjünk vissza Sorok Jánoshoz, aki földműves béri családban született ötödik gyermekként, s apja papnak szánta. Bécsben és Budapesten kapta meg a felsőfokú képesítéseit, s az alföldi Székkutasra került plébánosnak. Zalabér történetét a 70-es években írta meg, s mint nyugdíjas esperest 1994-ben Székkutason helyezték örök nyugalomra. Könyvének – amely Zalabér község áldozatkészsége, s a Zala Megyei Múzeumok pártfogása révén láthatott napvilágot 1997-ben – sajtó alá rendezésben részt vett Vikár Tibor zalabéri helytörténész is. A Zalai falvak templomai sorozatunkban a mostani barokk templom főbb sorsfordulóiról Vikár Tibor számolt be, ő ugyanis a fennállás kétszáz éves évfordulóján, 1996 augusztusában, erről egy kisebb tanulmányt jelentetett meg lapunkban.

Mielőtt erről szólnánk, a török vész előtti időszakról megjegyezzük, a fellelt dokumentumok bizonyítják, a már említett 1333-as pápai tizedjegyzékeken túl, Bérben biztosan létezett templom 1357-ben, 1437-ben és 1498-ban. A török időkben a középkor 487 plébániájából a 16. század elejére csak 30 maradt, a század derekán pedig már csak öt. Gáspár mester egerszegi plébános 1555. évi vizitációja szerint Bér a kapornaki kerülethez tartozott, de plébániája szünetelt és temploma romokban hevert. A templomról 1644-től kezdve ismét van információnk, Ányos Péter béri várkapitány jelentette Batthyány Ádámnak, hogy a kanizsai törökök Bért is felégették. „A szomszédos szentgróti vitézek Szent Miklós felől harcoltak ellenük”. Szent Miklós volt a templom védőszentje. (1613-ban a béri végházat végvárrá nyilvánították, s a leányági örökösök révén az Ányos család kapott megbízást a vár védelmének szervezésére.) Acsády Ádám Veszprémi püspöksége című könyvében pedig az szerepel, hogy 1700-1710 között 11 plébánia alakult újjá, köztük a zalabéri is.

-Az 1700-as évek elejére a templom romos volt, ezt a falu új földesura a Horváth család hozatta helyre. 1726-ra ők az Ányosokkal közös kriptába temetkeztek a templomban. 1762-ben Krizmarics András hagyatékából, aki akkor a falu papja volt felújították a templom hajóját. Feltehetően a 14. század elején alapított Szent Miklós-templom állt a helyén, melynek pusztulása után a falu fából készült templomát, az 1726-1733 között épült kisebb templom váltotta fel. 1796-ban az előzőleg leégett és romossá vált templomot a zalabéri Horváth család támogatásával építették újjá. Az 1790-es évekre ugyanis újra romos állapotban leledzett a templom, s a gyakori javítgatások miatt a falu földesura egy új építését határozta el. Ebben korai halála sem akadályozta meg, mert felesége, Ugranovits Franciska a középkori templom maradványait elbontatta és helyére szép, új barokk templomot épített 1796-ban. A templom főbejárata felett emléktábla hirdeti: „A zalabéri Horváth Család kegyes jóvoltából mintegy a romjaiból örvendezve éled újjá!” Az oltárkép fölé a Horváthok és az Ugranovits család címere került. Ezután a templom felett a Horváth család gyakorolta a főkegyúri jogokat 1848-ig – foglalta össze Vikár Tibor a barokk templom történetét, hozzáéve, hogy a 18. század közepétől Szentháromság lett a templom titulusa. 1796-ban jellegzetes barokk stílusú toronnyal, hagyma alakú toronysisakkal készült a templom. Szószéke késő barokk, 18. század végi. Ezt követően 1837-ben, 1972-ben, 1998-ban, illetve 2003-ban lett felújítva. 1913-ban a hívek adakozásából színes üveg ablakok és orgona került a templomba. Közben változtak a templom kegyurai, legutóbb a zsidó származású Gutmann család toronyórát ajándékozott a templomnak, 1926-ban pedig bevezettette a villanyt. Gutmannék 1939-ben a zsidótörvény miatt elhagyták az országot, kastélyukba lengyel menekült tisztek kerültek, akik hat gyertyatartót ajándékoztak a plébániának 1942-ben.

Több plébános is maradandót alkotott a falu hitéletének fejlesztésében, a templom megújításában. Ilyen volt Krizmarics András áldozatkészsége, aki egész vagyonát egy új építendő templomra hagyta. Ez fedezte az 1762-es megújítás költségeinek nagyobb részét. 1760-ban, 62 éves korában halt meg. Kívánsága szerint a templom főoltára elé temették el.

Szalay István, aki 1840-ig volt plébános, nagy tatarozásra vette rá az uraságot, 1796 előtt ugyanis a romos középkori templomot toldozták foltozták. Ezt a dátumot vélik a templom mostani változata építésének. Valószínűleg ekkor kerülhettek be a templomba a jelenlegi oltárok oltárképpel és a szószék is. 1800-ban pedig új plébániaépület létesítéséhez fogott hozzá az uraság segítségével, ami ma is a falu plébánialakja. Az ő kezdeményezésére épült fel 1799-ben a kemendi hegyen a Szent Antal kápolna, melyet egy réginek az alapfalaira húztak fel. Sok birtokot is szerzett a plébániának, a pap szőlőbeli birtoka 8 hold volt. A templomot is több mindennel látta el: 1821-ben saját költségén egy 320 kilogrammos harangot öntetett, majd két elrepedt harangból egy 160 kilósat készíttetett. Az ezüst felszereléseket is az ő idejében kapta a templom. Öregségére sokan becsapták, és szegényen halt meg 1840-ben.

– 2017-ben feltártuk a temetőben Szalai István plébános sírjának maradványait, aki a barokk templom és a Szent Antal kápolna építője volt. Keresztjének talpazatát a föld alól ástuk elő – említette Vikár Tibor.

Az elmúlt évben fiatal, harminc éves, a mai modern kor motoros társadalmának is megbecsült tagját, Szalontai Istvánt nevezték ki a Pókaszepetki Plébánia kormányzójává, s megbízták a Zalabéri és a Zalavégi Plébániák oldallagos ellátásával. István atyától azt kérdeztük milyen érzés egy nagy múlttal rendelkező plébániát birtokba venni, mint amilyen a zalabéri, ahol egy nagy barokk templom, felújított, élő hegyi kápolna, s a Zalán túl, a sümegi út mentén egy kicsi, Nepomuki Szent Jánosról elnevezett kápolna is található?

– Nagy megtiszteltetés és kihívás Zalabér lelkipásztorának lenni. Megőrizni a helyi hagyományokat és azokat továbbadni a következő nemzedékeknek. Mindezt úgy, hogy az nem anakronisztikus, hanem aktuális, mert Krisztus nem a múlté, hanem a jelen alakja – mondta Szalontai István.