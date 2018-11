A Vízmű Nagykanizsa több pontján is elkezdte a munkát

Bár az időjárás nem kedvez a munkálatoknak, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakemberei gőzerővel dolgoznak, hogy az idei évre tervezett beruházásokkal időben végezzenek.

Az Ady utca Zrínyi és Szent Imre utca közötti szakaszának, valamint a Hunyadi utca Rozgonyi és Rákóczi utca közötti szakaszának ivóvízvezeték-rekonstrukciójával már korábban végzett a szolgáltató, most városszerte több helyen, például a Csengery utcában, a Szigeti utcában és az Ady utca első szakaszán zajlanak munkálatok.

– Az önkormányzat jelentős forrást kapott a helyi utak felújításához, és ezen beruházás keretei között lehetőség nyílt kicserélni azon vezetékeket, melyek koruknál és állapotuknál fogva elöregedtek – jelezte Kendli Richárd, a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. szolgáltatási igazgatója, aki hozzátette: éppen ezen útfelújítási projekt miatt cserélnek ivóvízvezetéket az Ady utca első szakaszán, a Hunyadi utcában és a Zrínyi utcában is. – Szintén az önkormányzat útfelújítási programja miatt dolgozunk a Szigeti utcában, ahol közel 250 folyóméter hosszúságban cseréljük ki az ivóvízvezetéket, amit egészen pontosan 55 évvel ezelőtt alakítottak ki.

A szolgáltatási igazgató hangsúlyozta: azért az útfelújítások előtt végzik el a vezetékek cseréjét, nehogy az aszfaltozást követően bontani kelljen az utat egy esetleges csőtörés miatt. Felújításra persze kizárólag azok a szakaszok kerülnek, melyeknél szakmailag indokolt a beruházás.

– A legnagyobb munkát most a miklósfai 1. számú szennyvízátemelő nyomóvezetékének cseréje jelenti, az eddigi 100 milliméteres átmérőjű csövet 180 milliméteressel váltjuk ki – folytatta a szolgáltatási igazgató, aki hozzátette: 2007-ben több somogyi kistelepülés – Inke, Iharos, Iharosberény, Pogányszentpéter – is csatlakozott a miklósfai városrész szenny­vízelvezető rendszeréhez, illetve a bagolai és kisfakosi városrészben is ekkor épült ki a hálózat. – Emiatt vált szükségessé az átemelő és közel két kilométer hosszúságban a nyomóvezeték kapacitásbővítése.

Mint megtudtuk: a szükséges engedélyek beszerzése kissé elhúzódott, ezért a szolgáltató csak a múlt héten tudta elkezdeni a munkát, ám a beruházás gyorsítása érdekében egyszerre három csoport is dolgozik a Csengery úton.

– Az új nyomóvezeték kapacitása arra is alkalmas lesz, hogy a ligetvárosi iparterületről képes legyen újabb csatlakozásokat fogadni, illetve a nagy szennyvíz­projektből kimaradt Liszó és Surd esetleges csatlakozása sem okoz majd problémát – vázolta Kendli Richárd, aki megjegyezte: bár az időjárás nem kedvező, december 15-ig szeretnék befejezni a munkálatokat.

