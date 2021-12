A Virtuózok V4+ elődöntőjében szerepelt a keszthelyi Kádár Viktória

Rendkívüli előadások, elképesztő tehetségek, szórakoztató, meglepő és megható pillanatok – ezekben részesülhettek péntek este a Duna Televízió nézői, hiszen a Virtuózok V4+ első nemzetközi elődöntőjében tíz ámulatba ejtő produkciót láthattak.

A péntek esti első nemzetközi elődöntőben a nézők megismerhették mind a tíz indulót, bepillanthattak úgy a magánéletükbe, mint a felkészülésükbe. Megismerhették motivációikat és persze elmerülhettek csodálatos játékukban is – olvasható a mediaklikk.hu oldalán.

Ebben az elődöntőben mutatkozott be a 12 éves keszthelyi zongorista, Kádár Viktória és a 18 éves gitárvirtuóz Oláh Vilmos is hazánkból. Kádár Viktória még Thomas Gottschalkkal is zongorához ülhetett, sőt Plácido Domingo is kifejezte, örömmel játszana vele ő is négykezest.

A két fiatal közül a zsűri csak egyet juttathatott tovább, hazánkat a Virtuózok V4+ december 17-ei döntőjében Oláh Vilmos képviselheti.