A világ távoli pontjain is bevezetnék a Hévízi Tradicionális Kúrán alapuló kezeléseket

A vendégek döntő többsége a világon egyedülálló gyógykúra miatt érkezik a fürdővárosba és emiatt is tér vissza. Ez a legnagyobb minőségbiztosítási elismerés, no meg az, hogy a Hévízi Tradicionális Kúra, az itt felgyűlt szaktudás és módszerek iránt a világ távoli pontjain is érdeklődnek.

Erről is beszélt lapunknak H. Horváth Orsolya, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A Hévízi Tradicionális Kúra a város márkája, egy védjegy, amelyet 2015-ben hoztunk létre a tó gyógyhatására alapozott terápiák akkreditálása érdekében. Akkor, hévízi szakorvosok bevonásával, egészen pontosan azt definiáltuk, milyen alap- és kiegészítő kezelések szerepelnek a kúrában – bocsátja előre H. Horváth Orsolya, hangsúlyozva: a szükséges elemeket, azok időtartamát és sorrendjét természetesen mindig szakorvos állítja össze, személyre szabva, a páciens állapotától függően. A Hévízi Tradicionális Kúra alappillére a gyógyvízben való fürdőzés mellett az iszappakolás és a súlyfürdő. Kiegészítő kezelésként szerepel a csomagban az ivókúra, a masszázs, a mozgás-, a hidro- és a fizikoterápia. További fontos elem, hogy a kezelések minden esetben orvosi felügyelet alatt, szakszemélyzet bevonásával történnek, ezzel is garantálva a minőséget. – Ezt a 220 éves tapasztalaton alapuló metodikát rögzítettük a Hévízi Tradicionális Kúra elnevezésben, logóját levédettük, és ez alapján minősítjük a hévízi gyógy- és spahoteleket kétévente. Ugyanis csak azok az intézmények jogosultak a védjegy viselésére, amelyeknek megvan a kúrához szükséges szakmai, orvosi háttere és gyógyászati infrastruktúrája, azaz van gyógyvizük, súlyfürdőmedencéjük, iszapkezelőjük – sorolja a turisztikai szakember, kiemelve: a vendégeket a logó biztosítja arról, hogy valóban a 220 éves tradíción alapuló kezelést kapják. Hévízen ez most kilenc helyen, a reumakórház és a honvédség hévízi rehabilitációs intézete mellett hét szállodában érhető el. H. Horváth Orsolya rámutat: bár a kúra alapelemei Hévízhez kötődnek, a kiegészítő elemek Európában is hasonló metodikával működnek, azaz a balneoterápiás kezelések műszaki és személyzeti háttere közel azonos az egyes kúrahelyszíneken. – Mi ehhez a világon egyedülálló gyógyvíz mellett az évről évre halmozódó szaktudást tudjuk hozzátenni, hiszen itt, Hévízen koncentráltan van jelen a szakma mind gyógyászati, mind orvosi, mind egészségturisztikai szempontból – folytatja H. Horváth Orsolya, leszögezve: mivel az orvosi kutatások nyilvánosak, ahogy a szakmai háttér is, a kezelések pedig szakmai körökben ismertek, ezt a fajta tudást nem lehet és nem is kell hétpecsétes titokként kezelni. – Amiben mi segíteni tudunk, ha ezt rendszerezzük, és úgy adjuk át, ahogy szerintünk ez a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelel. Mindennek a szakember szerint plusz reklámértéke van, hisz az így bevezetett spák a Hévízi Tradicionális Kúrára alapuló fürdőként lesznek megjelenítve, tehát továbbviszik Hévíz nevét. – Nem versenytársakat teremtünk magunknak, hiszen akár a kínai, akár az egyiptomi, annyira távoli desztináció, hogy aki ott veszi igénybe a kezelést, anélkül, hogy előzőleg ismerte vagy hallott volna róla, egész biztosan nem utazott volna el emiatt Európába – jegyzi meg H. Horváth Orsolya. – Ellenben a névnek ad egy olyan presztízst, hogy akik ilyen jellegű kúrát szeretnének és megtehetik, hogy emiatt eljöjjenek hozzánk, azokban rögzül a név, és keresni fogják a minden összetevőjében csak nálunk elérhető Hévízi Tradicionális Kúrát…