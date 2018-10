A vidék fellángolása sem volt kevesebb

Gyilkosság, lövés által… Ezt jegyezték be a halál okaként 1956 novemberében egy fiatal almásházai pár halotti bizonyítványába, miután a fiú – az elbeszélések szerint – végzett a lánnyal és magával is a faluszéli erdőben. Legendába hajló történetüket is feldolgozta egyik dokumentumfilmjében Kinyó Ferenczy Tamás és édesanyja, Ferenczy Erika Alice.

Kinyó Ferenczy Tamást szomorú alkalom szólította a minap Zalába: nagylengyeli származású édesanyja temetése. Őrá s a vidék 56-ját feltárni igyekvő, közel három évtizedes közös munkájukra is emlékeznek e sorok.

Több filmjükben foglalkoztak a forradalom fővároson kívüli eseményeivel, köztük a „Gyilkosság lövés által” és az „Égjen inkább az olajmező…” zalai történéseket dolgozott fel.

– Családunk, a Ferenczy família székely főnemesi primor ága az 1800-as években telepedett át Patakfalváról Zala vármegyébe, Nagylengyelbe és Zalaegerszegre – kezdi a gyökerek feltárását a rendező, producer, operatőr. – Zoológus dédapám részt vett a keszthelyi Balatoni Múzeum megalapításában, a családból került ki az utolsó Zala vármegyei alispán, Ferenczy nagyapám pedig a vármegye főagronómusa volt annak idején. Édesanyám a nagylengyeli kúriában nevelkedett, még volt módja megismerni a nemesi életmódot, de pár év múlva beköszöntött a szovjet világ és az ÁVO-s üldöztetés. Az Egerszeg-hegyre telepítették ki őket, egy földes pincébe. Édesanyám kislányként kilométereken át méteres hóban vergődött be az iskoláig. Másodrendű állampolgárként kallódtak a rendszer keretei közt, de a tartásuk és a humoruk soha nem tört meg. Édesapám gyógyszerész volt a zalaegerszegi Kaszter-patikában, ahol anyai nagyanyám asszisztensként dolgozott. Szüleim itt találkoztak. Az 50-es évek végén felköltöztek a fővárosba, de gyerekként még sokszor visszajöhettem nyaranta a nagyszülőkhöz Zalába. Azóta is atavisztikusan vonzódom a megyéhez, olyannyira megragadott a táj s az itt élők szívélyessége, kedélye, hogy inkább otthonomnak érzem, mint a fővárost. Anyámmal terveztük is, hogy visszaköltöznénk…

Ferenczy Erika Alice (1938–2018) zenei pályára készült, de származása miatt nem juthatott be a Zeneakadémiára. Az ELTE bölcsészkarára is csak 25 évesen, az 1963-as kádári konszolidációt követően került be. Újságíró, művészetkritikus, novellista, majd történész és forgatókönyvíró vált belőle. Publikált egyebek közt a Filmvilágban, az Élet és Irodalomban, a Mozgó Világban.

– A rendszerváltást követően azonnal belekezdett történészi munkájába, tízezer oldalnyi oral history (elbeszélt történelem) életútinterjút készített. A beszélgetések a budapesti lakásunkban zajlottak, s engem 16-17 évesen teljesen bevonzott a történelem feldogozásának ez a hihetetlenül személyes módja. Csak jöttek hozzánk ezek az 50-es, 60-as éveiket taposó férfiak, néha összetalálkoztak az előszobában és zokogva borultak egymás nyakába. Sokan 56 november 4-én látták egymást utoljára… Anyám munkája nem csak a forradalom eseményeire koncentrált, azt is tudni akarta, miért lett valaki 56-os, s milyen következményekkel kellett aztán szembenéznie.

Kinyó Ferenczy Tamás, amint kézhez kapta bölcsész diplomáját, megalapította az Art Opus stúdiót, s édesanyjával közös munkába kezdett.

De miért is fordult a figyelmük a vidék 56-ja felé?

– Mert azt érzékeltük, hogy a forradalom valódi arca térben, időben és tematikailag sincs kellően megrajzolva. 1956 belső energiáját egy olyan elementáris meggyőződés adta, amit nem lehet Budapest határai között tartani. Az egész országban ugyanazt gondolták és érezték az emberek. A gyújtópontok persze a fővároshoz kötődnek, hiszen ott izzott fel a konfrontáció, de ettől még nem lesz kevesebb a vidéki emberek tiszta és átszellemült fellángolása sem. Minden társadalmi rétegnek megvolt az oka a lázadásra, a göcseji parasztnak ugyanúgy, mint a csepeli munkásnak. Torz és történelmietlen volna csak a budapesti 13 nap hőseire koncentrálni. Filmes szempontból Zala is fehér foltnak számított.

Elsőként a „Gyilkosság, lövés által…” című film készült el. A 2009-es mű részben az október 26-ai zalaegerszegi tüntetés pártház előtti, két halálos áldozatot követelő véres eseményeit törekszik felgöngyölíteni, s ez által bizonyítani, hogy a pártházból sortüzet nyitottak a tömegre. De érinti a decemberi nőtüntetést is, valamint a róla titokban készült fotók sorsát. Mint ismeretes, dr. Szentmihályi Imre, a Göcseji Múzeum akkori igazgatója rejtőzködve örökítette meg a kétnapos tiltakozás mozzanatait, s a felvételeket egy hajdinahántolóba rejtette el. A páratlan értékű negatívok épp a forradalom 50. évfordulójának évében kerültek elő.

– A felvételek különös jelentősége abban rejlik, hogy a szovjetek hatalomátvétele más képeken szinte sehol nincs megörökítve. Ezeken a fotókon viszont sikerült megragadni az egymásnak feszülő indulatokat, a dermedt feszültséget – mondja.

Ugyanezen filmben hallhatunk az almásházai Bíró László és Bognár Rozália tragédiájáról. A fiatalok 56 novemberében nyugatra akartak menekülni, ám a fáma szerint a falu határában katonákba botlottak, s az üldözés elfajult. A pontosan nem tisztázható események végére közös haláluk tett pontot.

– Ez a történet inkább balladisztikus, mintsem tényszerű, ezért is kezeltük külön egységként a filmben. Benne van azonban mindaz a lélektani megrendülés, amit a forradalom elfojtása okozott – teszi hozzá Kinyó Ferenczy Tamás.

Az „Égjen inkább az olajmező…” című film 2014-ben jelent meg, s Lovászi, Bázakerettye, Gellénháza és Nagylengyel forradalmi eseményeit vázolja fel.

– Huszonöt órányi anyagot forgattunk le az 52 perces filmhez… – utal a munka összetettségére. – Megdöbbentő tapasztalatunk volt, hogy még mindig szorongatja a félelem az embereket, nem szívesen beszélnek a történtekről. Ez a társadalom-lélektani jelenség egyfelől arról üzen, hogy milyen mélyen bevésődött a rettegés, másfelől arról, hogy át is öröklődött a későbbi generációkba. A magyar társadalom nagy betegsége, hogy a kádári korban belenevelték az emberekbe: jobb nem beszélni a dolgokról. Ugyanakkor lettek volna olyanok is, akik nagyon szívesen nyilatkoznak, megjelentek az álötvenhatosok. Némelyik szinte követelte a szereplést, mondván, ő egy élő legenda… Viszont senkit nem találtunk, aki megerősítette volna az általa elmondottakat. Ügyelnünk kellett rá, nehogy ilyen megszólalók lerontsák a film hitelességét.

A lovászi kultúrházban további emlékezetes tapasztalatot szereztek. A színpad mögött öreg lemezjátszót találtak, mellette lemezek sora: mozgalmi dalok s az Internacionálé. Az épület előtti zászlórúdon még ott állt a vörös csillag is, úgy tudja, csak a forgatás után került le onnan.

– Megerősödött bennünk, hogy ezekkel a filmekkel nem csak az 56-os történéseket, hanem az ország aktuális állapotát is dokumentáljuk. Amúgy is mindig foglalkoztatott bennünket a folyamatok utóélete, a Triptichon című, több megyére kitekintő munkánkban azt dolgoztuk fel, miként lett 56-ból gulyáskommunizmus. Az első rész a forradalmat lezáró decemberi gyászruhás nőtüntetésekről szól, a második a már megtört társadalom kegyelmi kérvényeit dolgozza fel, a harmadik pedig a gulyáskommunizmus kialakulását. Talán a harmadik filmballada a legizgalmasabb, hiszen azt firtatja, mi történt a magyar emberek lelkével 56. november 4-e és 57. május 1. között. Mint ismeretes, Kádárék legnagyobb megdöbbenésére a munka ünnepén tízezrek vonultak fel a Hősök terén az új hatalmat ünnepelni. Vajon miért halt el sokakban ilyen gyorsan az 56-ot tápláló hihetetlen szenvedély? Hogyan lett a forradalom erkölcsi pá­toszából helyezkedő, személyes alkukat kötő, leromlott szocializmus? Tartozunk ennek megfejtésével a következő generációnak. Kádár rájött arra, hogy terrorral nem lehet megállítani a rebellis magyart, de megtöretéssel igen. S az emberek észre sem vették, hogyan csúsztak ebbe bele…

A többszörösen díjnyertes filmben az alkotók a veszprémi nőtüntetés egyik vezéralakjának a párthoz írt levelei nyomán ragadták meg a fenti folyamatot. A karakán pedagógust 56-os szerepvállalása miatt kirúgták állásából, ám ekkor még erő, dac és feleselés jellemzi sorait.

– Aztán az évek múltával mindez felmorzsolódik. A végén pedig már olyanokat vet papírra, hogy nem vette észre a párt hívó szavát, s szeretné, ha meglátnák benne az átformált embert… – idézi fel.

Kinyó Ferenczy Tamás a munkát immár egyedül folytatja, több filmkezdemény „maradt a kezében”, amelyek tervét még édesanyjával közösen szövögették. Az egyikben családjuk történetét dolgozná fel, kitekintve a magyar nemesi famíliák elhallgatott sorsára. A másikban a fél évszázaddal ezelőtti Zalaegerszeg legendás figuráinak állítana emléket, mint például Jaszi a gumiember, Vastüdő a rikkancs, Márci néni a gesztenyeárus, Csicsa bácsi a prédikátor vagy Bajszos Kamilla.