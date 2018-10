A veszprémi érsek templomot szentelt és ólomüveg ablakokat Zalában

Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek vasárnap templomot szentelt Sárhidán, s ólomüveg ablakokat Bakon.

Az érseket, aki egyben Zala megye frissen megválasztott díszpolgára, Sárhidán Kovács Tamás plébános és ünnepi harangszó fogadta. Utóbbinak azért van jelentősége, mert a felújítás részeként visszakapta szép zengését a templom majd százéves harangja.

A beruházás részleteiről Sziráki István, az egyházközség világi elnöke adott számot. Felidézte, hogy a sárhidai emberek évszázadokon át a 8 kilométerre lévő Csatárra jártak szentmisére, mígnem 120 éve saját templom építésébe fogtak. Még a téglákat is maguk készítették. Később is saját forrásból fedezték az összes fejlesztést, bővítést, s amikor három évvel ezelőtt átfogó felújításról döntöttek, első lépésként most is gyűjtést szerveztek. Összejött 1 millió forint, ám a munkálatok költsége ezt jóval meghaladta. Pályázatot írtak, s nyertek az EMMI-től 14 millió forintot, amihez még kettőt adott az érsekség, s a hívek is folytatták az adakozást. Végül 18 millió forint állt rendelkezésre, hogy – nem nélkülözve helybéli mesterek és lakosok áldozatos közreműködését – megújuljon a templom. Ennek részeként új vakolatot kapott a régi templomrész, külső és belső festés zajlott, kicserélték a kórusfödémet, süttői mészkő lábazat készült, injektálással javították a szigetelést, a harang új tartóvázat, felfüggesztést és digitális vezérlést kapott, s még külső térburkolatra is futotta. Sziráki István köszönetet mondott az érseknek a pártfogásért, a kivitelezőknek az igényes munkáért és a sárhidai embereknek az adakozásért, valamint a saját munkáért. Kitért az önkormányzat támogató gesztusára is: rendelkezésre bocsátották a kultúrházat, így egyetlen szentmise sem maradt el.

Ezt követően dr. Márfi Gyula szólt, utalva zalai gyökereire, majd megáldotta a templomot, s misét celebrált a templomi énekkar közreműködésével. Végül Mázsa Ferenc polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott köszöntőt.

Vasárnap délután dr. Márfi Gyula Bakon is áldást osztott, itt a templom hat új ólomüveg ablakát szentelte fel. A baki hívek kezdeményezésére, példás összefogásuk és adakozásuk nyomán Soós Csilla felvidéki magyar ólomüvegművész tervezte meg és készítette el a Szent Családot, Szűz Mária Szent Szívét, Szent Istvánt, Szent Lászlót, Szent Józsefet és Árpád-házi Szent Margitot ábrázoló új díszablakokat.