A veszprémi érsek is kihirdette döntéseit

A Zala megye területét lefedő katolikus egyházmegyék közül a szombathelyi és a kaposvári püspökség főpásztora már korábban közzétette az ez év nyarától hatályos területi és személyi változtatásokat. Néhány napja pedig dr. Udvardy György veszprémi érsek is meghozta határozatait.

A főegyházmegye metropolitája – akit dr. Márfi Gyula utódaként közel egy éve iktattak be hivatalába – számos plébániát illetően rendelt el területi-szervezeti átszervezéseket, de személyi döntéseinek egy része is érinti Zalát. A megyénkben eddig szolgálatot teljesítő papok közül augusztus elsejei hatállyal Szitás József pacsai és Kovács Tamás baki plébános is nyugállományba vonul, továbbá Szécsi Ferenc zalabéri plébánost is felmenti a szolgálat végzése alól dr. Udvardy György.

Szitás József helyére Cséry Gergő eddigi nemesgulácsi plébános érkezik, akit mindemellett a nemesrádói, a zalaszentmihályi és a zalaapáti plébánia oldallagos ellátásával is megbízott dr. Udvardy György. A baki plébániát Pásztor Emánuel vezeti a jövőben, ő mostanáig Várvölgyön és Zalaszántón szolgált. Az említett két település közül Várvölgyet a keszthelyi Kis Szent Teréz-plébániához csatolta az érsek, amelynek jövőbeni plébánosa az Egyesült Államokból hazatérő Mezei András lesz. Az ott eddig szolgálatot teljesítő dr. Fodor János – aki egyben keszthelyi kórházlelkész is volt – augusztustól a balatonfüredi Krisztus Király-plébániára kerül, továbbá ő látja majd el a balatonfüredi szívkórház kórházlelkészi feladatait is. A zalaszántói plébánia lelkipásztori feladatai pedig oldallagos ellátással Tál Zoltánhoz, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébánia vezetőjéhez kerülnek át.

Kiss László hévízi plébános mentesül a pókaszepetki, a pakodi, az alsópáhoki, a nemesbüki, valamint a szentgyörgyvári plébánia oldallagos ellátása alól. Pókaszepetk újra önállóvá válik, melynek vezetését plébániai kormányzói megbízatással Szalontai Istvánra, a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-plébánia eddigi káplánjára bízta dr. Udvardy György. Ugyancsak ő látja el oldallagosan az eddig önálló zalabéri, valamint a hozzá rendelt zalavégi plébánia lelkipásztori feladatait, míg a pakodi plébánia a jövőben Pókaszepetk filiája lesz. Bóka Tibor sármelléki plébános fő szolgálati helye Alsópáhokra kerül át, de hozzá tartozik majd Nemesbük és Szentgyörgyvár, valamint oldallagosan Sármellék is. A zalaapáti plébánia oldallagos ellátása alól Bóka Tibor ugyanakkor felmentést kap, ez a település – mint fentebb már írtuk – Pacsához tartozik a jövőben.

Kovács Sándor zalaudvarnoki plébános ugyancsak mentesül az óhidi plébánia oldallagos ellátásának kötelezettsége alól, a korábban Zalabérről ellátott Tekenye viszont hozzá tartozik majd augusztustól. Óhid ugyanettől kezdve szervezetileg Türjéhez kerül át, így annak lelkipásztori feladatait Száraz Kristian Dávid O.Praem plébános látja el. Területi átszervezés következtében Bazsi és Sümegprága filia a sümegcsehi plébániához tartozik majd a jövőben – itt továbbra is dr. Aradi László szolgál plébánosként –, ami egyben azt is jelenti, hogy Bazsi a keszthely-zalaszentgróti esperesi kerületből a sümegibe kerül át.

A kápláni kinevezések egy része is érinti Zalát, az Esztergom-Budapesti főegyházmegyéből visszatérő Bacsa Dávid Keszthelyre, a Kis Szent Teréz-plébániára kerül. Elődjét, Tamás Zoltánt hasonló beosztással a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-plébániára küldi dr. Udvardy György, s megbízza a Csolnoky Ferenc Kórház lelkészi feladataival is. Szabó Zoltán pacsai káplán pedig Pápán, a Szent Anna-plébánián gyakorolhatja tovább lelkipásztori hivatását. A főegyházmegye papnövendékei közül Kopácsi Dávid Hévízen, Mokos János Keszthelyen, a Magyarok Nagyasszonya-plébánián végzi diakónusi gyakorlatát.