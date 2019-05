A városnapi ünnepségen adták át Hévíz kitüntető címeit

A városért dolgozunk valamennyien, a Jóisten áldásával – mondta ünnepi beszédében Hévíz új díszpolgára, Kiss László esperes-plébános, aki szerdán délelőtt vette át a település legrangosabb elismerését Papp Gábor polgármestertől.

– Én csak haszontalan szolga vagyok, aki a kötelességét próbálta teljesíteni – idézte a szolgáról szóló példabeszédből Jézus szavait Kiss László. Az alsópáhoki születésű esperes-plébánost 40 esztendeje szentelték pappá Keszthelyen, ez idő alatt végig a térségben dolgozott, Hévízre 19 éve került. Itt szolgálni, fogalmazott, ajándék, ugyanakkor nagy felelősség is, hiszen “a városban fél Európa megfordul, s bár mindenkinek a lelki igényét kielégíteni nehéz, mi törekszünk rá”.

– Kiss László esperes-plébános úrral vállvetve tudunk együtt dolgozni, legyen szó templomaink megújításáról, városi rendezvények lebonyolításáról vagy bármi másról, ami Hévízről szól – hangsúlyozta méltatásában Papp Gábor polgármester. – A tavalyi nehéz év volt mindkettőnk számára: ő lebonttatta a Szentlélek-templom tetejét, én feltúrattam a főutcát… mindketten a Jóisten segítségében bízva. Egy személyben volt ő tavaly mérnök és beruházásvezető, ugyanakkor lelki vezetője egy közel 4800 fős vallási közösségnek.

Az ünnepen Hévíz Város Fejlesztéséért díjat vehetett át Belovári Tamás, a Hévízi Televízió stúdióvezető-operatőre, aki annak megalakulása óta, huszonhárom éve dolgozik a város történetének képi krónikásaként. Hévíz Város Kultúrájáért elismerésben Varga Endre zenetanárt, a hévízi zeneiskola igazgatóját, a Musica Antiqua együttes vezetőjét részesítette a képviselő-testület. A Hévíz Város Turizmusáért díjat Verebélyi Vilmos kapta, aki évtizedek óta családi vállalkozásban működteti vendéglőjét, a nevét viselő Vilmos Pincét, s magánszállásadóként és a Hévízi Szobakiadók Szövetsége elnökségi tagjaként is hosszú évek óta példamutató munkát végez. A Hévíz Város Közszolgálatáért díjjal dr. Szarkáné Lampert Anikó munkáját ismerték el, aki több mint 30 éve fontos tagja a hévízi iskola nevelőtestületének.

– Az eredmények, így a város teljesítménye mögött is sokak munkája van. A kitüntetésekkel ezt szeretnénk megköszönni – fogalmazott beszédében Papp Gábor. A polgármester felidézte a hétfői bejelentést, miszerint norvég befektetők 15 millió euróból a Hévíz-Balaton Airporton alakítják ki pilótaképző központjukat. A beruházás várhatóan további befektetőket vonz a reptérre, s igazolja: 2012-ben jó döntést hozott az önkormányzat, amikor átvette „a hányattatott sorsú létesítmény” üzemeltetését, amely „amellett, hogy a régió multimodális közlekedési csomópontjává válhat, logisztikai szolgáltatóközpontként és iparterületként is működhet”. S szükség van rá a minőségi vendégkör megcélzása érdekében is, emelte ki a városvezető. Papp Gábor Sík Sándor versével köszönte meg Hévíz nevében a díjazottak munkáját: „Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig, szüntelen ez legyen a programod!”

A Boldog Békeidők Hévíze programsorozat részeként kora délután a Fontana Filmszínházban bemutatták dr. Szántó Endre helytörténész Egy fürdőváros születése című sorozatának 3–4. kötetét, amely Trianontól 1970-ig írja le Hévíz történetét. A közönség Kautzky Armand Jászi-díjas színművész tolmácsolásában hallhatott szemelvényeket a műből, a szerzővel Hermann Katalin, a Festetics művelődési központ igazgatója beszélgetett.