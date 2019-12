A városi Vegyeskar karácsonyi koncertet adott Zalaegerszegen

Telt házas koncertet adott a Zalaegerszegi Vegyeskar a minap a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben Kovács Kata karnagy vezényletével.

A koncerten a klasszikus karácsonyi számok mellett részletek csendültek fel Benjamin Britten dalciklusából (Ceremony of Carols) Takács-Vizvári Boglárka szólóénekével. A művet Bábel Klára hárfaművész kísérte. Programjában elhangzott Smetana híres Moldva című műve, amely szinte mindenki számára ismerős.

A vegyeskar műsorában fellépett egy kórustag családja, színesítve a zenei palettát. A három kislány – Verő Réka, Verő Teréz és Verő Rita – kristálytiszta hangját édesanyjuk orgonán kísérte, az édesapa büszkén tekinthetett a basszus szólamból tehetséges lánykáira.

A műsort Magyar Bálint, a kórus régi tagja konferálta a maga humoros stílusában. Kiművelt énekhangját is megmutatva előadta Mahler Urlicht című művét, majd az est második felében egy örökzöld karácsonyi dallal bűvölte el a közönséget, melynek címe: Have Yourself A Merry Little Christmas.

Kovács Kata szólójában a hárfa különleges hangzásához igazodva remek zenei csemegét hallhatott a kitartó, hálás közönség. Vissi Barnabás pedig a tőle megszokott módon nívós zongorakíséretet nyújtott a vegyeskar ünnepi előadásához.