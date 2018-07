A változékony időjárás miatt eddig nem volt nagy tömeg a strandokon

Körkép Napsütés, strandolás, fürdőzés – sokaknak mindez egyet jelent a nyárral. Ám az elmúlt hetekben igencsak szeszélyes volt az időjárás, így nem mindig kedvezett mindennek a hőmérséklet és a csapadék. A meteorológiai előrejelzés szerint a hét végéig minden nap 30 fok feletti hőmérsékletre számíthatunk, így minden bizonnyal sokan látogatnak el valamelyik zalai strandra.

– A tavalyi június elkényeztetett minket, mert végig jó idő volt – emlékezett vissza Csendes Antal, a keszthelyi strandokat működtető Városüzemeltető Kft. ágazatvezetője, hozzátéve, hogy az idei viszont a tavaly előtti időjáráshoz és vendégforgalomhoz hasonló. Keszthelyen három strand várja a vendégeket: a legnagyobb a városi, ennek befogadóképessége 3500 fő, a Libásé 1500 fő, míg a Helikoné 1900 fő. Ez utóbbit főleg a helyiek veszik igénybe, a másik kettőt pedig nagyobb számban látogatják a nyaralóvendégek is – ezek rendszeresen elérik befogadóképességük maximumát, ha jó idő van. Az elmúlt napokban meglehetősen érdekesen alakult az időjárás és így a vendégforgalom is, a szombati telt ház után vasárnap például kevés volt a vendég, annak ellenére, hogy kellemes meleg volt, de nem sütött a nap, hétfőn pedig az esős időben senki nem járt a Balaton-parton.

– Az a fontos, hogy július 10-től augusztus 20-ig legyen egyfolytában jó idő, hiszen ez az időszak a főszezon. Erre már van egy kis reményünk, hiszen most egy hétig a mai­hoz hasonló időt jeleznek a meteorológusok – emelte ki a strandvezető.

A szomszéd településen, Gyenesdiáson is szikrázó napsütésben, és sok vendégben reménykednek. A településen két fürdőhely található, mindkettőt az önkormányzat üzemelteti. A kisebb, a Gyenesi Lidóstrand július közepén nyitott ki, s idéntől teljesen megújulva várja a vendégeket. A másik, a Diási Játékstrand pedig idén a legtöbb pontszámot nyerte el a Balatoni Szövetség Kék Hullám Zászló strandminősítő programjában, s lett a Balaton legjobb strandja az összes tó körüli fürdőhely közül.

– Jó időben a vendégforgalom a tavalyi évhez ha­sonló, de tavaly kimagaslóan jó idő volt, akkor közel 160 ezer vendégünk volt a két strandon. A Játékstrand befogadóképessége 4500 fő, itt most hétköznaponként átlagosan háromezer vendég fordul meg, hétvégente jelentősen emelkedik ez a szám. Ha hűvösebb az idő – mint amilyen a múlt héten is volt, 400–500 fő lép be, akik itt nyaralnak, ilyenkor is strandolnak, a helyiek és a környékbeliek maradnak el, ha a napsütés is hiányzik – összegzett Samu Zoltán strand­igazgató.

Tőle megtudtuk azt is, hogy csapadékos időben nem kell belépőjegyet váltani, bár természetesen zuhogó esőben alig tér be valaki a strandra. Egyébként a keszthelyi és a gyenesdiási strandok kapui – csakúgy, mint a legtöbb balatoni fürdőhelyé – a strandpénztár zárása után is nyitva vannak, tehát az esti, éjszakai órákban is be lehet térni a strand területére, s sokan meg is teszik ezt, ha a késői órákban sem hűl le a levegő.

A zalaegerszegi aquacityben tegnap délután is sokan hódoltak a strandolásnak, a napsütésnek és a hűsítő fürdőzésnek. Működnek a csúszdák és a fürdő minden medencéje.

Bánhegyi Péter, az AquaCityt üzemeltető Egerszegi Sport és Turizmus Kft. ügyvezetője a strandolási lehetőségeken kívül a hét vége rendezvényeire hívta fel a figyelmet. Pénteken kerül sor a Strandok Éjszakájára, amikor estétől késő éjjelig tartó zenés programmal várják a közönséget. Szombaton éjszaka ugyancsak retro parti lesz, szombaton és vasárnap pedig a Coca Cola Strandpartxra várják a szórakozni vágyókat.