A vagyon elleni bűncselekményekre hívta fel a figyelmet a megyei főkapitányság

Az év végi ünnepek idején megszaporodnak a vagyon elleni bűncselekmények is.

Erre hívta fel a figyelmet Tóth László rendőr őrnagy, a megyei főkapitányság bűnmegelőzési alosztály munkatársa, aki a megyeszékhelyen a Dísz téri karácsonyi vásárnál tartott tájékoztatót. Elhangzott: számítani kell zsebtolvajok felbukkanására, ők tipikusan utazó bűnözők, akik kihasználják az adandó alkalmat. Ezért részesítsük előnyben a bankkártyás fizetést, vagy ha mégis pénzt viszünk magunkkal, akkor azt több helyre szétosztva, jól elzárható helyeken, a belső zsebekben tároljuk. Az ünnepek közeledtével megnő az adakozó kedv, ennek kapcsán az őrnagy arra hívta fel figyelmet, hogy érdemes kerülni az utcai adakozást, mert nem biztos, hogy azokhoz jut el segítségünk, akinek szánjuk, ezért részesítsük előnyben az ismert karitatív szervezeteket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ha az év végi ünnepek alatt elutazunk, ne hagyjuk őrizetlenül ingatlanjainkat, gondoskodjunk felügyeletükről, illetve keltsük azt a látszatot, mintha tartózkodna otthon valaki. Biztonságunk érdekében ne osszuk meg az interneten, ha elutazunk és a karácsonyi ajándékokkal se büszkélkedjünk. A karácsonyi bevásárlások idején lehetőleg megvilágított helyen parkoljunk le és a gépkocsi utasterében semmit ne hagyjunk. Az áruházban szemlélődve a pénzt, vagy más értéket rejtő táskánkat ne a bevásárlókocsiba tegyük.

Az év végi ünnepek közeledtével megnövekszik a forgalom az utakon, különösen a bevásárló- és üzletközpontok környékén. A lehetséges veszélyekről Pummer Csaba alezredes, a rendőr-főkapitányság alosztályvezetője beszélt. Sajnos nem mindenki igazodik a megnövekvő forgalomhoz és nem veszi tudomásul a lassúbb haladást. Ráadásul az ünnepi bevásárlások, utazások lebonyolítására gyakorlatlanabb vezetők is volán mögé ülnek, ezért különösen fontos a türelem. Az alezredes óva intett a szeszes italoktól, az ilyenkor kelendő forralt bor, vagy grog is tartalmazhat annyi alkoholt, ami a vezetési képességet negatívan befolyásolja, az esetleges büntetésről nem is szólva.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS