A „vadászszenvedély” vezérelte a nemzetközi régiséggyűjtő találkozó vendégeit

Pénzérmék, régi bankók és képeslapok voltak az elmúlt hétvégén a szlovéniai kisvárosban megrendezett 12. Régiséggyűjtők Nemzetközi Találkozójának slágertermékei. A Városi Színház- és Hangversenyteremben több mint tucatnyian kínálták portékáikat.

A határon túli településen komoly hagyománya van ennek a rendezvénynek, köszönhetően annak is, hogy a városban és környékén viszonylag sokan hódolnak a gyűjtőszenvedélynek, többen közülük egyesületbe szerveződve. A Lendva-vidéki gyűjtők helytörténeti kiállításokhoz is hozzájárultak a tulajdonukban lévő tárgyak kölcsönzésével. A rendezvényhez ezúttal is társult egy tárlat, a Városi Színház- és Hangversenyterem földszinti aulájában Levelek Alsólendváról címmel régi okiratokból, magánlevelekből nyílt kiállítás, mely június 10-ig lesz látogatható.

– Kíváncsiságból látogattam ki a rendezvényre, nem volt szándékomban vásárolni, de néhány pénzérme megtetszett, azokat meg is vettem – mondta Vida István. – Az a legizgalmasabb ebben a hobbiban, hogy az ember sosem tudhatja, mire talál rá, akár egészen véletlenül.

A kipakolt gyűjtők között akadtak magyarországiak is, Csurgóról és Kaposvárról érkeztek, és szintén a vadászszenvedéllyel indokolták jelenlétüket. Mint mondották, a lendvai találkozót nem érdemes összehasonlítani a nagy nemzetközi börzékkel, így nem is azért jönnek, hogy eladjanak, inkább a kapcsolatok építése vezérli őket.