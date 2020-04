A útfelújításra mintegy hatmillió forintot költöttek Hernyéken

A településen két útszakasz karbantartása, megújítása is megvalósult az elmúlt hetekben, összesen mintegy hatmillió forint ráfordítással.

Nemrégiben a már megújult Kossuth Lajos utca folytatásában mészköves burkolattal látták el a mezőgazdasági művelésben lévő termőföldekhez vezető szakaszt.

– A mezőgazdasági úton 700 méter hosszúságban végezték el a szakemberek a kőburkolat megerősítését – mondta Bundics Tibor, a falu polgármestere. – A helyiek közül többeknek van itt területük, illetve mezőgazdasági vállalkozónak is, aki a felújítás költségeihez is hozzájárult. Továbbá elvégezték a Hernyéket Csömödérrel összekötő útszakaszon a padka megerősítését, 2,2 kilométer hosszban, a két oldalon összesen 60 centiméter szélességben, ezzel a munkával biztonságosabbá vált a közlekedés ezen a részen, és az út élettartamát is megnövelték nyolc-tíz évvel. A két települést összekötő út nagy forgalmat bonyolít, napi 300-400 autó jár arra. Bundics Tibor azt is elmondta, hogy megkezdték a temetőben az elöregedett fák kivágását, ezek helyére természetesen újakat telepítenek és parkosítanak. Az idei tervek között pedig még szerepel, hogy pályáznak a kultúrház külső megújítására.