A trendek helyett ízlésünket kövessük a burkolatok terén is

A felpörgött építőipar, a csok és az állami otthonfelújítási támogatás hatása érződik a Ri-Na-Mi Burkolat Kft. üzlete, a Smile Burkolat forgalmán is.

– Tavasz óta megugrott a kereslet – bocsátja előre Mészáros Katalin tulajdonos-üzletvezető. – Míg korábban főként kivitelezőkkel voltunk kapcsolatban, hiszen rengeteg társasház épült az elmúlt időszakban a térségben, addig most jellemzően magánszemélyek jönnek nemcsak Zalaegerszegről és a környező falvakból, hanem Zala távolabbi pontjairól, sőt Vasból is. Sokan a 3 millió forintos támogatás miatt vágnak bele otthonuk korszerűsítésébe.

A többség fürdőszobát újít fel, ám nyáron megnőtt azok száma is, akik teraszrekonstrukcióba fogtak, lábazatot burkoltak, a kerítést tették rendbe, vagy kő- és kőhatású burkolatokkal dekoráltak kültéren.

– De olyan is van, aki „csak” három négyzetméternyi konyhacsempéért jön vagy pótlásnak egy-egy doboz járólapért. Ez utóbbi sokszor komoly utánajárást igényel, és nem biztos, hogy találunk még pont ugyanolyat. Ilyenkor igyekszem hasonlót keresni, vagy ötletelni kezdünk a megoldáson – fogalmaz Mészáros Katalin.

Az árak, ahogy az építőipar minden szegmensében, a burkolatok esetében is megemelkedtek, származási országra való tekintet nélkül. Idén, mondja az üzletvezető, a szokásos év eleji után augusztusban is emeltek árat a gyártók. Ez korábban nem volt jellemző, ám az alapanyag-, a szakemberhiány s a szállítási költségek emelkedése drágulást generált. Emellett itt is számolni kell a készlethiánnyal.

– Sokszor előfordul, hogy a vevő beleszeret egy burkolatba, elkészítem a látványtervet, és mire megrendelném a terméket, nincs belőle. Ilyenkor vagy várunk rá, vagy újratervezünk.

A divat a burkolatok terén is változik, félévente állnak elő a gyártók új és újabb dizájnnal.

– Otthon évente le tudnám verni a burkolatokat, mert mindig jön valami, ami tetszik – jegyzi meg mosolyogva. – Vannak, akik 4-5 évente belevágnak a felújításba, mert jobbat, modernebbet szeretnének. A többség 8–12 évente szánja rá magát, de sokszor 20–25 évig is kitart a régi fürdőszoba. Mindig azt tanácsolom, ne a trendek után menjünk, hosszú távra válasszunk. Nem biztos, hogy egy élénk, patchworkmintás csempét, csak azért, mert divatos, évek múlva is szívesen nézegetünk. S ne féljünk a nagy méretű lapoktól, kis felületen is jól mutatnak.

Most a fahatású és a szürke, jellemzően egyszínű, esetleg 3D-s, strukturált burkolat a kedvelt, és a bézs-barna kombináció, aki mediterrán stílusban gondolkodik, nincs könnyű dolga. Sokan keresnék a lilát és a türkizt – ezt azonban célszerű kiegészítőkkel belevinni a homogén, natúr enteriőrbe. Ha pedig nem tudjuk elképzelni, mindez hogy mutat majd a valóságban, Mészáros Katalin díjmentesen látványtervet is készít, amelyet aztán igény esetén közösen alakíthatnak a megrendelővel. Ez nagy segítség a burkolóknak is.