A tranzitforgalom miatt élhetetlen helyzet Zalabaksán

Bosszúságot, s gyakran kárt is okoznak a község önkormányzatának azok a kamionosok, akik a 86-os főúton közlekednek. A szemetelés állandó, péntek reggelre pedig azzal szembesültek, hogy a cupi településrész temetőjének kerítését is kidöntötte egy monstrum.

A történtek kapcsán Horváth Ottó, a település polgármestere hívta fel szerkesztőségünket. Mint mondotta, nem az anyagi kártétel miatt bosszankodnak – annak nagyságrendje nem is egetverő –, inkább a nemtörődömség elharapózása ellen kívánja felemelni hangját.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a fuvarozók élete nem könnyű, ezért nem is tiltakoztunk az ellen, hogy a község területén bárhol megálljanak betartani a pihenőidejüket – mondta Horváth Ottó. – A cupi temető melletti terület az egyik olyan pont, ahol parkolni szoktak, a temetőben ugyanis van illemhely, amit tudnak használni, s van vízvételi lehetőség is. Nemcsak a kamionosok, hanem azok a jellemzően cseh, szlovén és lengyel turisták is szoktak itt pihenni, akik személyautóikkal a tengerhez tartanak. Problémánk azzal van, hogy rengeteg szemetet hagynak maguk után, amit nekünk kell összeszednünk. Erre a feladatra semminemű kompenzációt nem kapunk.

Az önkormányzat közfoglalkoztatottjai kéthetente járják végig a 86-os út menti területeket, s egy-egy alkalommal több zsáknyi szemetet gyűjtenek össze. Jellemzően PET-palackokat, csomagolóanyagokat, ételmaradékot. Az is gyakori, hogy a kamionok megrongálják a temető kerítését, most második alkalommal pedig teljesen letarolták egy részét.

– A tranzitforgalom miatt élhetetlen a település – folytatta a polgármester. – Az egy évtizede felújított 86-os úton a csatornafedlapok rendszeresen megsüllyednek a túlzott igénybevétel miatt, a Cupi-patak hídjának dilatációs nyílását évek óta nem tudják megfelelő módon kijavítani a szakemberek. Jó, ha egy napot kibír a kátyúzás. Már a Kerka hídjának déli részén is meghibásodást tapasztalunk. A falu lakosságában időnként fel-felvetődik egy tiltakozó demonstráció megtartásának igénye, nem tudni, mikor szakad el a cérna…