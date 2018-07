A török időktől az 50-es évekig – Szepetnekiek kirándultak

A beleznai Zrínyi emlékszobához, Zrínyi-Újvárhoz és az 50-években épült határvédelmi bunkerekhez szervezett kirándulást Kocsis Edit.

A szepetneki integrált közösségi szolgáltató tér vezetője évek óta szorgalmas ápolója a térségünkhöz ezer szállal kötődő Zrínyi főúri család emlékének és már több településről szervezett hadtörténelmi kirándulásokat az egykori Zrínyi-Újvár vár helyére, az ott kialakított emlékműhöz és a beleznai iskolában létrehozott Zrínyi-kiállításhoz.

Ilyen túrára került sor szombaton is, mely a szepetneki települési és a horvát nemzetiségi önkormányzat támogatásával valósult meg – azért éppen most, mert az erődítmény 1664. június 30-án esett el. A túra – mely Szepetnekről indult – során a résztvevők megtekintették az 50-es években épült és éppen útba eső határvédelmi erődítményeket, „bunkereket” is. A túrázók nevében végül Szomi Tamás és Matola Krisztina, a horvát önkormányzat két képviselője a murakeresztúri Zrínyi-kadétok, Pókecz Dominik és Benczes Martin díszelgése mellett koszorút helyeztek el a Zrínyi-Újvárnál felállított emlékműnél, így tisztelegve mindazok előtt, akik a vár ostroma során az életüket adták az országért.