A tizenhatodik szobor a 15. művésztelepen

A kegytemplomot ölelő, óvó Szűz Mária-szobor leleplezésével zárult a 15. Csingahegyi Művész Műhely.

Az idén immár 15. alkalommal megrendezett alkotótelep keretében a hét folyamán falvédőket bemutató tárlat és babakiállítás nyílt, illetve a hagyományoknak megfelelően a Csingahegyre kilátogatók bepillantást nyerhettek a fafaragó, bőrös, kovács alkotók munkájába is. Szintén tradíció már a kezdetek óta, hogy a kegytemplomhoz vezető út mellé évről évre készül egy fából faragott szobor. Nagy uralkodóink közé most tizenhatodikként Szűz Mária szobra, Csávás Csaba és Tislér Zoltán fafaragók alkotása került, melyet szombat délután lepleztek le.

– Ezúttal egy régi hiányunkat pótoltuk, 1250 óta áll templom a településen, melyet pálos rendi szerzetesek emeltek. Ezért gondoltam azt, hogy most Csávás Csaba barátommal ennek állítunk emléket – hallottuk Tislér Zoltántól, aki a Csingahegyi Művész Műhely ötletgazdája és a mai napig szervezője is. – A koncepció szerint egy Mária-alakba álmodtuk bele a templom homlokzatát, mely fölé féltőn, óvón terjeszti ki karjait a Szűzanya. Az alkotás kiterjedésében és súlyában is eddigi legnagyobb szobrunk ez, mely reményeim szerint a stabilitást, az állandóságot sugallja annak, aki ránéz. Emellett az úgynevezett zsidóárokhoz is készítettünk egy alkotást, mely kapáló asszonyt ábrázol. Azt hiszem, most már a közösség érti a szándékunkat – hosszú az út, ami előttünk áll, még csak a 15. századnál járunk, de én remélem, hogy eljutunk majd Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosa szobráig.

Az avatáson Singula Ferencné polgármester is méltatta Tislér Zoltán és a művész műhely alkotói munkájának jelentőségét. Köszönetet mondott nekik és mindazoknak (köztük Halász Tibornak és Mihalics Lászlónak), akik segítettek a szoborpark alkotásainak felújításában és visszahelyezésében, azokat ugyanis erdészeti munkák miatt egy időre el kellett távolítani. Németh Ferenc hegedűművész a pálos rend jelentőségéről beszélt, majd Arányi Zoltán plébános megáldotta a Szűzanya szobrát.