A Thúry György Múzeum figyel a lakosság észrevételeire, ötleteire

A Cselekvő közösségek – aktív szerepvállalás című kiemelt projektjének szakmai értékelése alapján a Thúry György Múzeum elérte a közösségi múzeum harmadik szintjét.

A kiemelt európai uniós projekt 2016 szeptemberében indult a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum vezetésével, több szervezet partnerségével. Három év alatt, 3 milliárd forintos költségvetésből valósult meg. Célja többek közt a társadalmi aktivitás növelése, a fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése. Ezenkívül a pályázat törekedett arra, hogy az együttműködés kultúráját még magasabb szintre emelje, ezt pedig közösségfejlesztő mentorhálózat segítette.

– A szintek eléréséhez egy speciális önértékelési tesztet kellett kitöltenünk – fogalmazott Száraz Csilla múzeumigazgató. – A projekt kapcsán azt vizsgálták, hogy a helyi közösség magáénak érzi-e az intézményünket. A pályázat szerint egy kulturális intézmény, akkor végezheti jól a munkáját, ha ismeri azoknak az embereknek az igényeit és szükségleteit, akiket szolgálni hivatott. Ezt akkor érheti el, ha a kiszolgáláson túl párbeszédet alakít ki velük, szorgalmazza, hogy rendszeresen elmondják igényeiket, elvárásaikat és ötleteiket. Fontos, hogy ezekre a lakossági elképzelésekre reagáljanak is. A múzeumunk ennek a feltételrendszernek maximálisan megfelelt, ezért kapta meg az elismerő oklevelet. A legmagasabb, negyedik szint elérése érdekében az intézmény hivatalos irataiban is rögzíteni kell a közösségi elveket, a jövőben arra törekszünk, hogy ez is megtörténhessen.

Száraz Csilla hozzátette: a helyi civil szervezetekkel, a város lakóival, a családokkal évek óta jó kapcsolatot ápolnak. A párbeszéd kölcsönös, hiszen többek között a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja, az Együtt Kiskanizsáért Egyesület, a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesülete, a Thúry Vitézlő Oskola, valamint a Honvéd Hagyományőrzők mind kapcsolódnak a múzeumhoz.

Rendszeresen bemutatkoznak, segítik egy-egy időszaki kiállítás létrejöttét vagy épp a saját gyűjtéseiket teszik közszemlére.

– Olyannyira élő a kapcsolat, hogy ősszel a Honvéd Hagyományőrzőkkel első világháborús tárlatot tervezünk – árulta el Száraz Csilla igazgató. BB