A The Doors dalaival szórakoztatták a közönséget PopUp Undergroundban

A legendás The Doors zenekar dalaiból válogatott a PopUp Undergroundban tartott szombati koncertjén a The Lizard Secret zenekar. A bő egy éve létrejött négyfős formációnak ez az ötödik zalaegerszegi fellépése volt.

A The Lizard Secret megalapításának ötletét az olasz nemzetiségű, de Magyarországon élő Fabrizio Andretta vetette fel, a gitáros-énekes mellé társként a többek között a Shabby Blues Bandből is ismert Gedeon Attila és Szombathelyi Attila gitáros, valamint az ütőhangszereken játszó Nagy Róbert csatlakozott.

Repertoárjukban csak az 1965-ben alakult, majd a hatvanas-hetvenes évek fordulójára szupersztár státuszt elért rockzenekar, az énekes Jim Morrison nevével fémjelzett The Doors dalai szerepelnek, ráadásul speciális megszólalással, hiszen akusztikus hangszereléssel, de billentyűs hangszerek használata nélkül mutatják be azokat. A The Lizard Secret a zalaegerszegi fellépései mellett Olaszországban is játszott már, ugyancsak nagy sikert aratva programjával.