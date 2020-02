A test és a lélek orvosa díjjal tüntették ki dr. Császár Tamás osztályvezető főorvost

Eddigi elismerései közül a nemrég átvett „A test és a lélek orvosa” díjra a legbüszkébb dr. Császár Tamás, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa.

A test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat a Szombathelyi egyházmegye alapította 2018-ban a hitüket megvalló, hivatásukban kiemelkedő eredményeket elérő és példaértékű szolgálatot tanúsító orvosok megbecsülésére. Dr. Császár Tamás nagy megtiszteltetésként gondol egyéb elismeréseire is (2015-ben címzetes egyetemi docensi címet kapott a PTE-n, 2019 májusában pedig Pro Urbe díjat vehetett át Zalaegerszegen), de a mostani kitüntetés különleges erővel ütötte szíven. Talán azért is, mert mit sem tudott róla.

– Máskor is részt vettem már a díjátadón, mert szép gesztusnak tartom az egyházmegye részéről, idén Stróber László apátplébánossal utaztam – idézi fel a január 22-én történteket. – Egész úton beszélgettünk, de a díjról egyetlen szót sem ejtett, pedig biztosan „benne volt a keze”… Amikor aztán az ünnepségen elhangzott a nevem, szinte földbe gyökerezett a lábam, rám tört az izgalom és a tachycardia, ám ugyanakkor hatalmas boldogság áradt szét bennem. A díjat és az oklevelet Székely János szombathelyi megyés püspök és Bebes István, Körmend polgármestere adta át. Máig sem tudom pontosan, hogy zavaromban mit mondtam köszönetképpen.

Dr. Császár Tamást 1976-ban avatták orvossá, azóta, immár 44 éve a megyei kórházban dolgozik. Több mint 25 éve foglalkozik idősgyógyászattal, s vezeti a krónikus belgyógyászatot. Ezt megelőzően 18 évig belgyógyászként tevékenykedett, dr. Patakfalvi Albert volt a tanítómestere. A pózvai krónikus osztály vezetésére 1994-ben kérte fel dr. Várszegi József főigazgató.

– Elvállaltam a feladatot, de bevallom, az első látogatás letaglózott. A túlzsúfolt osztály tele volt önellátásra képtelen, elesett emberekkel, akik egész nap a plafont nézték. Korábban főként gasztroenterológusként és angiológusként tevékenykedtem, a belgyógyászat széles palettája tárult elém, itt pedig csak az elmúlás és a kiszolgáltatottság vett körül. Mellbevágó volt szembesülni új feladatommal, megrendültem és elbizonytalanodtam. Képes leszek én erre? Akkoriban dr. Szabó Gyula volt a Mária Magdolna-templom plébánosa, az ő felkérésére lettem tagja a plébánia képviselő-testületének is. Hozzá fordultam keserű kétségeimmel, s a vele való beszélgetések segítettek át a lelki válságon. Rávilágított, hogy a Jóisten ezt a feladatot adta nekem, ebben kell helytállnom.

A hit erős támasz, de emellett bizonyára meg kellett acéloznia önmagában még néhány oszlopot, hogy elbírja a terhet…

– Valóban, sok változás ért meg bennem az idők során, szakmai és lelki vonatkozásban is. Megtanultam, hogy a betegségek jó része egészen más tünetekkel jelentkezik időskorban, más a klinikai kép, a kórlefolyás. Erre csak a gyakorlat, maguk az idős emberek taníthattak meg, hiszen ne feledjük, akkoriban a geriátria még gyerekcipőben járt nálunk. Éreztem, hogy változásokra van szükség az osztályon. Kezdetben négy ágy volt minden kórteremben, moccanni se lehetett, holott minden szobában szükség lehet kerekesszékre, szobavécére, karosszékre. Lecsökkentettük az ágyszámot 76-ról 60-ra, így már megteremtődött a lehetőség, hogy egyáltalán kimozdítsuk a betegeket az ágyból. A baleseti sebészet, a neurológia, a háziorvosi szolgálat egyre csak küldte a törött végtagú, operált vagy stroke-on átesett időseket az osztályra, akiket valami módon jobb állapotba kellett hoznunk. Az lett az alapvető célunk, hogy a betegeket mobilizáljuk, aktivizáljuk, hogy ne temetkezzenek bele a betegségükbe. A szakápolókat, beteghordókat is igyekeztem motiválni, ne hagyják, hogy a pácienseink naphosszat az ágyat nyomják, akit csak lehet, ki kell onnan emelni. Lépésről lépésre haladtunk, kapaszkodókorlátokat szereltettünk fel, gyógytornatermet, fizikoterápiás helyiséget alakítottunk ki, járásgyakorló szerkezetet állítottunk be. Idekerülésem után rövid időn belül két beteg is önkezével vetett véget az életének az osztályon. Iszonyatos volt, magunkat okoltam, hogy miért nem láttuk a jeleket. Bebizonyosodott, nem elegendő a testtel foglalkozni. Azóta már úgy rá vagyunk hangolódva az időskori dep­resszió tüneteire, hogy apró jelekből is felismerjük a hangulatzavart. Nem is fordult elő egyetlen további eset sem. 1999-ben letettem a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgát, ami életem egyik legjobb döntésének bizonyult. Teljesen új terület volt, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai leágazásokkal, de igen nagy hasznát vettük. Egy évvel később, 2000-ben szakvizsgát tettem geriátriából, azaz idősgyógyászatból is. Akkor még csak egy amerikai szakkönyvből tudtam felkészülni, az első magyar tankönyv öt évvel később jelent meg.

Megtanulta azt is, amivel nem igazán foglalkoznak a tankönyvek. Hogy az idős, elesett embereket csak szeretettel szabad és lehet gyógyítani. A pirula mellé kell a megértés, az odafigyelés, a rájuk hangolódás. Ami nem mindig könnyű, s talán nem is mindenki képes rá. De neki volt mit előhívnia magából.

– A nagyszüleim közül sajnos csak az anyai nagymamámat ismerhettem, nagyon szerettük egymást. Harmad­éves orvostanhallgató voltam, amikor a szüleim lakásának konyhájában összeesett és meghalt. Szívritmuszavara volt, de nem szedett rá semmilyen gyógyszert. Sokszor eszembe jut, hogy a mai tudásommal könnyen segíthettem volna rajta. Az ő férje volt Finta Sándor, a Szombathelyi Püspöki Elemi Iskola igazgatója-tanítója, az ő lelkisége is nagyban hatott rám. A nagybátyám pedig dr. Szendi László volt, a szombathelyi székesegyház apátplébánosa, akit ’56-ban bebörtönöztek kiállásáért. A példa tehát adott, volt mit követnem.

Csak ő talál nehezen követőre.

– Amikor idejöttem, négy beosztott orvossal dolgoztam, most pedig már évek óta ketten vagyunk dr. Tóth Margit főorvos kollégámmal. Jómagam hetedik éve nyugdíj mellett dolgozom, nincs utánpótlás, elfogytak az orvosok. Az fáj leginkább, hogy nem tudom kinek átadni azt a rengeteg tapasztalatot, amely a negyedszázad alatt felhalmozódott bennem.

Azért legalább a publikációkban nyoma marad mindennek, hiszen több rangos szakmai folyóiratban jelentek meg esetleírásai, elemzései. Emellett a 90-es évek közepétől tanítja az idősgyógyászatot a PTE Egészségtudományi Kar zalaegerszegi intézetében, két éve pedig a veszprémi érseki hittudományi főiskola is meghívta óraadónak.

S erőt ad neki a most átvett díj ugyancsak, hiszen olyan értékeket és erényeket erősít meg benne, amelyekért neki is meg kellett küzdenie.