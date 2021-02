A térség legmodernebb iskoláját építik fel Borsfán

Jó ütemben halad a Fekete István Általános Iskola felújítása és bővítése. Amikor a diákok legközelebb átlépik az intézmény kapuját, a térség legmodernebb iskolájában találják magukat.

Falusi iskola modernizációjáról, bővítéséről ritkán számol be a sajtó. Egyrészt nem megszokott, hogy egy kistelepülésen stabil a gyermeklétszám, másfelől megfelelő pályázati támogatás sem jutott korábban ezeknek az intézményeknek. A borsfai általános iskolát viszont most több mint egymilliárd forintból fejlesztik.

– A munkaterületet ősszel vettük át, és egyből három helyszínen kezdtük el a munkálatokat – mutatott körbe Boros László, a kivitelezést végző Z-Pannon Kft. ügyvezetője. – A meglévő iskolaépület belső bontási és falazási munkálatai azóta már el is készültek, illetve a fűtési rendszer, az épületgépészet és az elektromos hálózat modernizációja is megtörtént. Jelenleg a magastető felújítása zajlik, ami a héjazat cseréjét, a tetőablakok behelyezését és természetesen a hőszigetelést foglalja magában. Az intézmény alapterülete a beruházás keretében közel 750 négyzetméterrel bővül, ezen a szakaszon már elkészültünk az alapozási, aljzatbetonozási munkákkal, sőt a földszinti rész falazásával is végeztünk. Jelenleg az emeleti rész falazási és vasbeton szerkezeti munkái készülnek. Az intézmény udvarán egy teljesen új, 800 négyzetméteres tornacsarnok is épül, ezen beruházás keretében a csarnok acél vázszerkezete már elkészült, most a falazási és vasbeton szerkezeti munkákat végezzük, és hamarosan kezdjük az oldalfal panelek felhelyezését is – adott részletes tájékoztatást az ügyvezető.

Az iskolafelújítás ideje alatt a borsfai diákok oktatása két különböző helyszínen zajlik: az alsósokat az egyik önkormányzati épületben helyezték el, míg a felsősök a kultúrházban tanulnak. – A falu közössége örömmel fogadta a beruházás hírét, az meg csak hab a tortán, hogy helyi vállalkozókat is bevontak a munkálatokba – árulta el Bedő Helén intézményvezető, aki elmondta azt is: az iskola új szárnyában tantermek, fejlesztőfoglalkozások megtartására alkalmas helyiségek, nyelvi-informatika labor, természettudományos szaktanterem és az alapfokú művészetoktatáshoz fontos belső terek épülnek. – Az iskolának eddig nem volt tornacsarnoka, csupán egy kisebb tornaszobával rendelkeztünk, de a mostani fejlesztésnek köszönhetően nem okoz majd problémát a jövőben a mindennapos testnevelés, sőt a csarnok lehetőséget biztosít majd a felnőtt lakosság mozgásigényének kielégítésére is.

A beruházás jelenlegi állapotáról a minap Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is tájékozódott a helyszínen. Mint mondta: bár a híradásokban a legtöbbször csak a főváros és megyei jogú városok beruházásaira elkülönített forrásokról hallani, ettől függetlenül az elmúlt tíz évben a kistelepülések fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetett az Orbán-kormány.

– A Magyar Falu Program keretében utak, járdák, közintézmények újultak meg, és nemrég 45 milliárd forintos keretet különítettünk el a falusi kisboltok fejlesztésére, modernizációjára is – fogalmazott Cseresnyés Péter, aki hozzátette: a térségi szerepet betöltő iskolákat is szeretnék a 21. század követelményeinek megfelelővé tenni, hiszen ezek az intézmények a vidéki Magyarország lélekmegtartásában játszanak fontos szerepet. – A borsfai iskolába szinte valamennyi környező faluból járnak gyerekek, a tantestület pedig tanévről tanévre színvonalas szakmai munkát végez az intézményben. Ehhez az odaadó és áldozatos munkához a kormány az oktatás feltételeinek javításával tud hozzájárulni.

Magyar Ferenctől, a nagykanizsai tankerület vezetőjétől megtudtuk még, hogy működési területükön Borsfa mellett Gyenesdiáson és Zalaapátiban is hasonló beruházások indultak el a közelmúltban. A fejlesztéseknek köszönhetően a kanizsai tankerület területén három iskola átfogó felújítása, bővítése megy végbe.