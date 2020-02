A térség legfinomabb nedűit népszerűsítik egy új projekttel

Márkagondnokságot hoznak létre a magyar borágazaton belül, s aki csatlakozik a kezdeményezéshez, ugyanazokkal az arculati elemekkel, minőségi képanyagokkal, egységes és átgondolt szövegekkel népszerűsítheti a hazai nedűket. Így megvalósul az, amit a szakmában nagyon régen várnak, hogy legyen egy igazi közösség a magyar bor mögött.

A fenti gondolatot Gál Zsombor, a Magyar Turisztikai Ügynökség bormarketingért felelős vezető szakértője fogalmazta meg a Kránicz Borházban minap rendezett sajtóreggelin, ahol a Szőlőhegyi Piknik projekt új, Pincenavigátor elnevezésű webalkalmazását is bemutatták. Kovács Szabolcs, a projektet megvalósító Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: megyei, országos, sőt határokon átívelő összefogás eredményeként a kezdeményezés túlmutat a települések szintjén és a szinergiákra épít. Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere a környék szőlőtermesztésének múltjáról is beszélt. Szerinte az új web­alkalmazás segít a helyiek mellett azoknak, akik távolról érkeznek, hogy megkóstolhassák a térség legfinomabb nedűit. A városvezető számára örömet jelentett, hogy ebbe a projektbe a szlovéniai Dobronak pincéi is bekapcsolódtak.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke jelezte: Zalakaros kiemelkedő eredményeket mutathat fel, hiszen sokat tettek a Balaton turizmusának fellendüléséért. Szerinte a magyar turizmus sikerének egyik záloga az, ha könnyen elérhető módon a minőségi szolgáltatókat juttatják el az érdeklődőkhöz.