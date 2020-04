A természet megvár, maradj otthon! – üzeni a Bakonyerdő Zrt.

Otthonmaradásra biztatja a természetjárókat a Bakonyerdő Zrt. és a Magyar Természetjáró Szövetség. Azért, hogy otthonról is „felkereshessük” a kedvenc úticéljainkat, a Magyar Természetjáró Szövetség különböző extra tartalmakat kínál webes felületein.

A veszélyhelyzet miatt a szervezők a Lepke túrát sem tartják meg. A Forrásvíz Természetbarát Egyesület ezért ősszel szeretné majd bepótolni a népszerű teljesítménytúrát, ha lesz rá lehetőség.

Patocskai-Lunk Eszter, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője a KeszthelyTV-nek azt nyilatkozta: „Felhívjuk a természetjárók és a kirándulók figyelmét, hogy ha tehetik akkor inkább maradjanak otthon, de ha mindenképpen szeretnének a szabadban sétálni, ami jelenleg nem tilos, hanem engedélyezett, akkor próbáljanak olyan helyeket keresni, amik nem olyan frekventáltak turisztikailag. Tehát inkább az ilyen járatlanabb ösvényeket, ismeretlenebb utakat, amiket eddig még nem fedeztek fel. Mindenképpen kerülni kell a csoportosulást.”

Kirándulni egyedül, vagy az egy háztartásban élőkkel lehet, betartva a járványügyi előírásokat. Azt tanácsolják az autóval érkezőknek, hogy tájékozódjanak a helyi járványügyi intézkedésekről, hiszen szigorú intézkedéseket vezethetnek be.

A Keszthely TV cikke szerint, a Magyar Természetjáró Szövetség is az otthonmaradásra buzdít, helyette virtuális túrázást kínál a természet szerelmeseinek; a termeszetjaro.hu oldalon előre meg lehet tervezni a túrákat, alkalmazás is segít ebben. Az applikációt már 165 ezren töltötték le. A turistamagazin.hu oldalon is extra tartalmakat kínálnak minden korosztálynak.

