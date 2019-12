A termelői piacra egyre többen kipakolnak karácsony előtt Galambokon

Házi készítésű tésztát, lekvárt, szörpöt és szappant is árultak szombaton az adventi termelői és kézműves vásáron, amelyen helyi és környékbeli árusok is megjelentek.

A település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból több mint 73 millió forint támogatást nyert a termelői piac és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítására. Két Somogyi Béla utcai ingatlan felújítása mellett Galambok központjában némi önrész biztosításával 132 négyzetméternyi fedett és 520 négyzetméteres szabadtéri piacot alakítottak ki.

Szabó Tamás újonnan megválasztott polgármester elmondta: a piac főleg csütörtökönként népszerű, amikor iparcikkekkel is érkezik egy árus. A nyári időszakban olykor kipakolt néhány helyi termelő, sőt az önkormányzat is kínálta a közfoglalkoztatás keretében előállított mezőgazdasági terményeket, ám most, az ünnepek közeledtével már sokkal élénkebb a forgalom.

– A helyiek mellett a környékbeli településekről is érkeztek árusok különféle ajándéktárgyakkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, gyógynövényekkel, kézműves termékekkel – folytatta a polgármester. – Az élénkülést látva tavasztól rendszerességgel szerveznénk nagyobb piacot egy-egy jeles alkalomhoz kapcsolódva. Jó lenne, ha a jövőben a Zalakaros felé tartók is felfedeznék a helyet, és egészséges, helyi termelők által előállított terményeket vásárolnának, fogyasztanának, és egyedi, kézzel készített termékekkel ajándékoznák meg szeretteiket.

A galamboki Pappné Csordás Márta házi készítésű, 10 tojásos tésztákkal és karácsonyi süteményekkel készült. Egy standdal arrébb a zalamerenyei Szabadicsné Madaras Katalin különféle bőrtípusokra kínált egyedi szappanokat, mellette pedig a zalakarosi Pemné Méhes Barbara hagyományos lekvárokkal és szörpökkel nyűgözte le a vásárlókat.

A kézműves vásárra ellátogatott Cseresnyés Péter államtitkár is, aki elmondta: a piacnak mindig nagy szerepe volt az emberek életében. A vásárláson kívül társasági helyként funkcionált régen, és jellemző ez manapság is. Az eladók a saját területükön rendkívül felkészültek, s olyan tudást adnak át a vevőknek, ami a mai világban megfizethetetlen, tette hozzá.