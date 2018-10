A települések jelenéről és fejlesztési lehetőségeiről beszéltek Balatongyörökön

Stabil és jól működik az önkormányzati rendszer, s jövő ősszel minden településen választanak képviselőket és polgármestert – emelte ki dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége regionális polgármesteri fórumán.

A 3200 hazai önkormányzat több mint felét összefogó érdekképviseleti és fejlesztését célul kitűző szervezet, a TÖOSZ országszerte szervez regionális fórumokat a polgármesterek számára. A Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyei településvezetők Balatongyörökön gyűltek össze a kedden és szerdán zajló konferenciára.

– Az egyik fontos blokk a településüzemeltetés, a finanszírozás, a szociális és a gyermekvédelmi feladatok, a családvédelem és a gyermek­étkeztetés, valamint a közszolgáltatások: az ivóvíz, a szenny­víz, a hulladékgazdálkodás működtetése, továbbá a hivatali munka. A másik fontos terület a fejlesztési lehetőségek – összegzett Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke.

Arról is szólt, hogy úgy tapasztalják, az ország kettészakadt. Egyik rész a főváros és agg­lomerációja, a másik az összes többi település – mind jövedelmi szempontból, mind a területi kiegyenlítődést tekintve.

– Ennek kezelése okozza a legnagyobb fejtörést. Erre van a Magyar Falvak és a Modern Városok Program. A másik nagy kérdés a feladatellátások finanszírozása. A költségek folyamatosan változnak, ezeket be kell építeni a kapott állami támogatás rendszerébe. Egyformán nem lehet szabályozni 3200 önkormányzatot: nagyon eltérő egy Békéscsaba és egy Sopron környéki helyhatóság helyzete. Rengeteg speciális dolgot kellene bevezetni ahhoz, hogy helyzetük kiegyenlített legyen – mondta Schmidt Jenő.

Ehhez kapcsolódó előadások is szerepeltek a két nap programjában, s a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára is érintette e kérdéseket.

– Az önkormányzatok kisebb-nagyobb problémákkal küzdenek, de működésük és jövőjük stabil, feladataikat el tudják látni. A társtárcákkal együtt figyelemmel kísérjük a működésüket, a finanszírozás kapcsán folyamatos a finomhangolás. A kisebb adóbevétellel rendelkező településeknek segítséget nyújtunk a működéshez kiegészítő támogatásokkal és azzal, hogy egyéb lehetőségeik is legyenek. Az apróbb változásokkal is azt próbáljuk elősegíteni, hogy az élethez igazítsuk a jogszabályokat – részletezte dr. Dukai Miklós.

A Magyar Falvak Program kapcsán elhangzott: a kormányzat célja, hogy a kistelepüléseket olyan élhető helységekké alakítsák, ahol jól érzik magukat az emberek.

– Ennek első koncepcióját a kormányzat elfogadta. Azon dolgozunk, hogy olyan komplex fejlesztéseket tegyünk lehetővé, melyek révén jövőképet jelentő településekké válnak. Az a terv, hogy jövőre, ahogy a források rendelkezésre állnak, megjelentetjük a kiírásokat: folyamatos lesz az önkormányzatok pályáztatása.

A helyettes államtitkár kiemelte: a kormány nem akarja megváltoztatni a jelenlegi rendszert, tehát jövő októberben, az önkormányzati választásokon minden településen választanak képviselőket, polgármestereket.