A „tanult tehetetlenség” helyett megküzdési ötletek

Zalai pedagógusok különleges témájú akkreditált képzésén jártunk még a múlt héten a megyeszékhelyi Montessori Általános Iskolában. A magyar fejlesztésű boldogságóra tematikájába Panyi Katalin szakértő avatta be a kurzus résztvevőit.

A boldogságóra program a pozitív pszichológia legújabb kutatási eredményei alapján kidolgozott hazai módszertan, ​az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara empirikus, gyakorlati megfigyeléseken kutatásai által igazolt működő, hatékony gyakorlatok összessége. A pozitív pszichológia terminus már évtizedek óta jelzi, hogy nemcsak a pszichés jellegű elváltozásokra érdemes gyógyítással koncentrálni, az általános lelki jóllétre is figyelnünk kell. Ennek a törekvésnek az iskolákban sikeresen alkalmazott programja a boldogságóra, ami általában nem jelent egyetlen tanórát, inkább szemléletet, amelyet minden szaktantárgyi órán használhat a pedagógus.

– Nagyon fontos, hogy teljes egészében magyar fejlesztésű pedagógiai programról van szó, ráadásul a dr. Oláh Attila professzor vezetésével zajló alapkutatások nyomán folyamatosan kiegészül az új eredmények gyakorlatba való átültetésével – mondta a tanfolyam szünetében Panyi Katalin, a boldogságórák program szakértője, a zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola munkatársa. – Az a tapasztalatom, hogy a harminc óra időtartamú akkreditált képzés során már kellő mélységig átadható a szemlélet, aminek az a lényege, hogy az egyébként a saját bőrükben általában magukat jól érző emberek még jobb közérzettel éljenek. A pozitív pszichológia eszközeivel eleinte azt vizsgálták, hogy az elégedettségszint növelhető-e, amely aztán kihat a teljesítményre. A kérdésre igen a válasz, mi magunk tudunk tenni azért, hogy jobban érezzük magunkat, azaz boldogabbak legyünk, ezáltal kevésbé leszünk kiszolgáltatva a körülmények hatásainak.

Panyi Katalin hangsúlyozza, nemcsak a mostanában sokat hangoztatott metódusról van szó, ami szerint a dolgokról való gondolkodásunkat változtassuk meg. Konkrét tettekről, amelyekkel javíthatjuk a konkrét helyzetünket.

– A gyerekeknek azért jó, mert nem arra kell törekedniük, hogy mindenkor érezzék jól magukat, hiszen ez lehetetlen, az élet nehéz pillanatok, veszteségek sorát tartogatja. De ezek megélhetők, lehet szomorúnak vagy haragosnak lenni, sőt kell is, s aztán új stratégia mentén másként cselekedni. A programozás során az a célunk, hogy megvizsgáljuk, egy-egy lesújtó helyzetből hogyan lehet kijönni, milyen megküzdési taktika alkalmazható – magyarázta Panyi Katalin. – A magyar szellemi termékű „Jobb veled a világ!” program módszeréhez játékokat, feladatokat tartalmazó tanári kézikönyvek, tankönyvek, munkafüzetek is tartoznak, a tanárok számára ez óriási segítség. A sikerünk egyik fokmérője, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni.

– Mi ezt a módszertani újítást már 2018 óta használjuk óvodában, alsó tagozatban, és a felsőben is – mondta érdeklődésünkre Nagy Beáta, az általunk felkeresett képzésnek otthont adó Montessori Magán­iskola vezetője. – Nemcsak a heti foglalkozások idején alkalmazzuk, hanem beépítjük az egész napos nevelő munkába. A Montessori pedagógiával egyébként is nagyon jól összeilleszthető. Közismert, hogy az intézményeinkben az érzelmi intelligencia fejlesztését éppen olyan fontosnak tartjuk, mint az oktatást, a tanulást. A gyerekeknél fejlesztjük többek között a kapcsolatteremtést, beleérző képességet, ezzel együtt fontossá tesszük a pozitív gondolkodást. Mi is minél több pedagógust szeretnénk elküldeni a képzésre, mivel csak úgy van értelme, ha egységesen jelenik meg az intézmény oktató-nevelő munkájában.