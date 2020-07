A táncról szólt a Magic Ritmo Tánccsoport hete

Dübörgő léptek és látványos koreográfiák. A Magic Ritmo Tánccsoport fiataljai aktívan töltötték a múlt hetet a Honvéd Kaszinóban.

A Kanizsai Fiatalok Közössége Egyesület berkeibe tartozó csoport haladó és ifi korosztálya vett részt az intenzív, szakmai, vakációs programon. Fási Barnabás alelnök, koreográfus elmondta: a tánctábor egyben felkészülés is a következő, táncos tanévre.

– Nem csak versenykoreográfiákkal foglalkoztunk az elmúlt napokban. A technikai gyakorlatok és a szakmai tudnivalók is kiemelt szerepet kaptak. Ezekre is nagy szükségünk van, nem csak a regionális vagy az országos megmérettetéseken. Nagyobb céljaink is vannak, például részt szeretnénk venni nemzetközi, illetve világversenyeken is – részletezte Fási Barnabás.

A közösség tagjai – mind a színjátszók, mind pedig a táncosok – nem töltik tétlenül a nyarat. Szollár-Nikolics Zsanna elnök, koreográfus jelezte: közel száz fiatalnak kínálnak a vakáció ideje alatt tartalmas programokat.

– Hamarosan újabb tábori programokat szervezünk: Nagykanizsán és a festői szépségű Kerecsenyben – fogalmazott Szollár-Nikolics Zsanna elnök.

A táborban egy szabad perce sem volt a fiataloknak. Bemelegítések, erőnléti edzések, akrobatikus mozgások, emelések.

– Az első nap végén izomlázzal küszködtem – mesélte nevetve Szabó Alíz, a táncosok egyike. – Ezt leszámítva idén is nagyon jól éreztem magam a táborban s egyúttal a csoporttal is, amelynek tizenkét éve vagyok a tagja. Ugyan már nem Nagykanizsán élek, ám amikor tehetem, visszajárok a közösségbe. Úgy élünk, mint egy nagy család.