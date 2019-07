A Szombathelyi Egyházmegye lett a landorhegyi idősotthon új fenntartója

Július 1-jétől Gondviselés Háza néven a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működik a landorhegyi idősotthon.

A volt Pais-iskolában berendezett, 54 lakót ellátó intézmény elődje a Notre Dame rendhez tartozott, majd 2014–15-ben a KOSZISZ (Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet) vette át. Tegnap újabb fenntartóváltást ünnepeltek, ami nyomán több lehetőség nyílik majd a fejlesztésre. (Jelenleg 160–170 a várakozók száma.)

A jelképes átadási program szentmisével kezdődött, amit dr. Székely János megyés püspök celebrált az otthonban. Ezt követően dr. Marx Gyuláné, az intézmény új igazgatónője mondott köszönetet az eddigi vezetőnek, az egyházmegyének és a városnak a támogató hozzáállásért. Kiemelte, legnagyobb hálával az isteni gondviselésnek tartoznak, ami mindig is kísérte a sorsukat. Ezt a szellemiséget viszik magukkal a jövőbe is, a nagyobb önállóságból fakadó továbblépés és fejlődés reményével.

Dr. Székely János megyés püspök kifejtette, egy társadalom emberségének az a mércéje, miként bánik a gyengével, a beteggel, az időssel, a szegénnyel. Magyarországnak óriási gondja önmagukról gondoskodni nem tudó embertársaink ellátása, 35 ezren várnak befogadásra hasonló otthonokba. Az egyház szeretne segítséget nyújtani ehhez a szolgálathoz, e célt szolgálja a Gondviselés Háza tervezett fejlesztése is. Hangsúlyozta, az intézmény ugyanaz marad, mint ami volt. Eddig is keresztény, krisztusi szellemiség uralkodott, ezt erősítik tovább. Ami új, az az otthon fejlesztése és bővítése. Nappali ellátást, hospice szolgálatot, demensellátást s szak­ápolási központot terveznek, hogy minél több idősnek kínáljanak támaszt. Ehhez nyújt segítséget a fenntartóváltás, aminek támogatásáért a városnak is hálás.

Balaicz Zoltán polgármester visszapillantott az épület múltjára. Felidézte a 80-as éveket, amikor 980 diák járt ide, s 2007-et, amikor már csak 380. Az iskolát be kellett zárni, s évekig nem találtak neki funkciót. Öt évvel ezelőtt aztán, az önkormányzat által is támogatott, 200 milliós beruházással szárnyat bontott falai között az otthon. A polgármester örömét fejezte ki, hogy mostantól a Szombathelyi Egyházmegye vállalja a fenntartást, s az új feladat jegyében az önkormányzat az épület tulajdonjogát is átadta ingyenesen az egyházmegyének.

A program műsorral és agapéval zárult.