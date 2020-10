A szőlőhegyi fejlesztések részeként kétszáz fás kertet telepítettek Söjtörön

Pályázati támogatással és széles körű helyi társadalmi összefogással egyhektáros önkormányzati gyümölcsös létesült a falu feletti szőlőhegyen. A területen 200 darab őshonos alma-, körte-, szilva- és kajszibarackfát ültettek el szombaton, az első termés 3-5 év múlva várható.

Az Agrárminisztérium által támogatott zártkerti fejlesztési program második ütemét jelenti a gyümölcsöskert – előzményként még tavasszal a területig vezető hegyi út felújítása zajlott le, 7,5 millió forint értékben. A gyümölcsös létrehozásából pedig nagyon sok söjtöri tevőlegesen is kivette részét.

– A 2,5 millió forintos program során az első lépés a terület bekerítése volt, a vadak elleni, nagyjából 800 méter hosszú védművet az önkéntes tűzoltók, az önkormányzati dolgozók, a polgárőrök és a roma önkormányzat erőinek segítségével fejeztük be egy hete – mondta el Könyves Gábor polgármester. – A fák telepítésénél a Soós István elnök vezette kertbarát kör adja a szaktudást, a természetjárók, a méhészegyesület, valamint a hivatal dolgozói pedig az ő útmutatásaikat követve segédkeznek. Különösen nagy öröm látni, hogy ez a cél ilyen sokakat megmozgatott a faluban. És nem szabad megfeledkeznünk a Népdalkör Egyesületről sem, ennek asszonyai főzték az ebédet mindkét brigádnak.

A polgármester elmondta: az önkormányzat kiemelt célja a szőlőhegy fejlesztése, illetve a meglévő turisztikai adottságok kiaknázása. Ennek fontos lépése a gyümölcsöskert létrehozása is. Mellyel kapcsolatban hosszabb távon abban bíznak, hogy a helyi óvodásokat és iskolásokat el tudja majd látni friss gyümölccsel.

– A következő években, a fák kezdeti gondozásában, a metszésnél továbbra is számítunk a kertbarát kör tagjainak tapasztalatára – folytatta Könyves Gábor. – Az elképzelések között pedig szerepel az is, hogy a helyi gyerekeket kirándulóhelyként várja ez a kert, ahol megismerkedhetnek az őshonos gyümölcsfajtákkal, sőt akár a fák gondozásának módszereivel is.

A szőlőhegyi fejlesztések pedig folytatódnak: október 24-én avatják a turistáknak szánt Öreghegyi Vendégházat, illetve folyamatban van a festői környéket behálózó turistautak kijelölése is.