A színház házhoz megy Külsősárdon

Négy előadásból álló színházi sorozat kezdődött a minap a hetven lakosú kisközségben. A falu önkormányzata a Déryné Program támogatásával tudja kulturális élményhez juttatni a helyi és környékbeli lakosokat.

Első alkalommal Olt Tamás, a kaposvári Csíky Gergely Színház művészeti igazgatója mutatta be a Szájon lőtt tigris című pódium-előadást, amely a tragikus sorsú ponyvaregény­író, Rejtő Jenő életére és műveire épült. A program kapcsán Gasparics Győző, a község polgármestere úgy fogalmazott, egy új kezdeményezéssel állnak elő, amivel a falunapot váltják ki.

– A vidéken, főleg az olyan kistelepüléseken élők, mint amilyen Külsősárd, ritkán részesülnek színházi élményben, hiszen már egy zalaegerszegi utazás is sokak számára nehezen megoldható, egy budapesti színházlátogatásról nem is beszélve – mondta a polgármester. – Ezért döntöttünk úgy, hogy egy „a színház házhoz jön” projektre pályázunk a Déryné Programhoz, így nagyon kedvezményes áron tudunk előadásokat biztosítani az érdeklődők számára, a nézők pedig ingyenesen tekinthetik meg azokat.

Gasparics Győző hozzátette, felméréseik szerint ahogy a helyi lakosok, úgy a környező településeken élők részéről is igény mutatkozott a sorozat megszervezésére, s az első alkalom bizonyította is, hogy kistelepülésen is van létjogosultsága a színházi produkcióknak. Emellett szólt a további programokról is, mint mondotta: július 7-én a felvidéki Csavar Színház a Nagyidai cigányok című darabot mutatja be, 9-én Földes Hobo László érkezik a Tudod, hogy nincs bocsánat című József Attila-műsorával, míg 13-án A fekete zongora című történelmi vitadrámát láthatja a közönség, az Esztergomi Várszínház előadásában.