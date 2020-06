A szezon attrakciója: óriáskerék Keszthelyen

50 méter magas, 30 darab, egyenként 6 fős gondolákból álló óriáskerékről lehet megcsodálni a várost és a Balatont június közepétől szeptember végéig.

Az új attrakcióról Nagy Bálint polgármester tartott sajtótájékoztatót hétfőn a már épülő szerkezetnél a Zenepavilon és a játszótér közötti területen. Elmondta, hogy itt az ország egyik legnagyobb óriáskereke fog működni hamarosan. Felidézte, hogy a tavalyi adventi időszakban az akkor Fő téren üzemelő – ennél kisebb – látványosság nagy népszerűségnek örvendett és sokakat vonzott.

-Egy ötven méteres óriás épül fel, mely Keszthely jó híréhez hozzájárul. Egy ilyen időszak, mint a koronavírus-járvány ideje, nagyon meghatározó. Főként a turisztikából élő településként kifejezetten fontos, hogy a hazai turizmusra is építsünk és olyan szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, mely akár a szűkebb, akár a tágabb környezetünkben még vonzóbbá teszi a várost. Egy ilyen minőségi attrakció jó lehetőség arra, hogy belföldről, de akár külföldről is érdemes legyen Keszthelyre ellátogatni és kipróbálni az óriáskereket, gyönyörködni a látványban – részletezte Nagy Bálint. Ezt június 19-e és szeptember vége között lehet megtenni. Az építmény „ikertestvére” korábban télen Győrött és nyaranta Siófokon működött, a Keszthelyen most épülőt csak a szombathelyi adventi vásáron próbálhatták ki az érdeklődők.