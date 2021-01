A szellemi és fizikai erőnlétért, a jó hangulatért – dr. Németh Józseffel és dr. Peterka Gabriellával beszélgettünk

Fiatal házas koruk óta szenvedélyük a kirándulás, a gyalogtúra, év végén, szilveszterkor és újév napján kötelező, kettesben töltött, maguknak lopott idő. Idén sincs másképp. December 31-én délután a bazitai út kaptatóján találkoztunk dr. Németh Józseffel és dr. Peterka Gabriellával.

Németh József nyugalmazott múzeumigazgató, irodalomtörténész, Zalaegerszeg díszpolgára és felesége több mint negyven éve zárja gyaloglással az esztendőt. Mint a korábban biológiát és kémiát oktató (többek között a Deák szakközépiskolában, valamint a Zrínyi gimnáziumban) főiskolai docens, a zalaegerszegi egészségügyi főiskolai kar indulásakor igazgatóként is dolgozó Gabi elmondta, hagyomány a kettesben zajló szilveszteri gyaloglás, ami ma már nem feltétlen a hosszú kilométerekben mérendő – korábban 10-15 kilométert is megtettek, nagy kerülőkkel a város körül – hanem a szellemi, fizikai frissesség megtartásában, a mozgás adta öröm megélésében.

Az idén 86 éves Németh József élénken figyeli a tudomány új eredményeit, noha az olvasás okoz némi nehézséget, hiszen szürkehályog műtétre vár, ami a járvány miatt most halasztást szenved. Az internet használatot is megtanulta, onnan is tájékozódik. Gabi a színházi előadások, filmek iránt érdeklődik, mindketten sajnálják, hogy nem találkozhatnak a barátokkal, sőt, a családtagokkal is csak óvatosan. Odafigyelnek a táplálkozásra is, a húst módjával, a zöldségeket nagyobb mennyiségben fogyasztják.

Kettejüknek három felnőtt gyermeke van, a lányok vezető pedagógusok, a fiuk 13 éve Londonban él. Az unokák mellett már egy dédunoka is jelen van az életükben. Azt ajánlják a korosztályuknak és a fiatalabbaknak, őrizzék meg fizikai erőnlétüket, de főleg a derűjüket, keveset idegeskedjenek, legyenek bizakodók 2021-et illetően, ők mindenesetre remélik, mihamarabb elmúlik a járvány és újra lehet építeni az emberi kapcsolatokat.

Jóska hozzáteszi, ő koránál fogva sok mindent megélt, háborút, Rákosi-korszakot, 56-ot, katonaság alatti veszélyhelyzetet (56-ban sorozott katonaként a fővárosi Köztársaság téren állt két napot puskával, míg meg nem szökött) , élelmiszerhiányt, újjáépítést, azokhoz képest kell értékelnünk a jelen helyzet nehézségeit. Gabi 14 évesen érte meg 56-ot, amikor a bátyja került éles helyzetbe, ahonnan nehezen menekítette ki a család. Ők mindketten az irodalom, a tudomány, a művészet értékeiben, lélekelemelő erejében hisznek.