A szellem, s a lélek a mérce – Időseket köszöntöttek Nagykanizsán és Zalaegerszegen

Az idősek napja alkalmából hétfőn mind a két zalai megyei jogú városban köszöntötték a szépkorúakat.

Az időseknél is fontos a közösség szerepe

Az időskor fogalma is átalakult azzal, hogy az emberek aktív időszaka kitolódott. Ezt dr. Kocsis Gyula mondta a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban rendezett idősek napi program kapcsán. A városi idősügyi tanács alelnöke, önkormányzati képviselő utalt rá, bár az időskort a 60. életévtől számítják hivatalosan, de ezen a hazai nyugdíjkorhatár is átlépett, és a korosztály tagjai közül sokan nem sorolják magukat az idősek közé, hiszen aktív életet élnek. Számosan azonban az elmagányosodással küzdenek, ezért fontos a közösségek szerepe.

A zalai megyeszékhelyen közel húsz olyan egyesület működik, amely az idősek számára nyújt elfoglaltságot. Aktivitásukat jelzi, hogy a hétfői program megtekintésére 320-nál többen jelentkeztek, a klubok közül több műsorral érkezett. Zalaegerszeg az elsők között, már 1992-ben megrendezte az idősek napját, idézte fel Balaicz Zoltán polgármester, hozzátéve, ma már egy egész hónap szól az idősekről. Ahogy a polgármester fogalmazott, az lenne a jó, ha a jeles dátumon túl az év minden napján érezhetnék az idősek, hogy fontosak a fiatalabb generációk számára.

Az idősek napi programban a város nyolc nyugdíjasklubjának tagjai adtak műsort, amelyet a ZAJ zenekar koncertje is színesített.

Az időseké volt a főszerep a HSMK-ban

Nagykanizsán gálaműsorral vette kezdetét az Idősekért Ünnepi Hét a HSMK-ban. Az Egyesített Szociális Intézmény, a város önkormányzata és a házigazda művelődési központ szervezésében zajló ünnepi hét nyitóeseményén elsőként a Nagykanizsai Központi Óvoda Hétszínvirág, illetve Attila Tagóvodájának kis ovisai adtak kedves műsort.

– A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota – idézte Dénes Sándor polgármester Albert Schweitzert, az 1965-ben elhunyt Nobel-békedíjas humanistát. – Vagyis az akarat, a képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. Az eseményen jelen volt Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális államtitkára is, aki egyebek közt arról beszélt: idén várhatóan ismét kapnak nyugdíjprémiumot az idős emberek, s a nyugellátások értékállóságát most már jogszabály is biztosítja. Ennél fontosabbnak tartotta azonban arra ráirányítani a figyelmet, hogy a fiataloknak igenis szükségük van az idős emberek bölcsességére, tudására, lelkierejére, példájára. Majd Dénes Sándor és Koller Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője a színpadon köszöntötte Sztancsik Lajosné volt védőnőt, valamint az egykori Gábor Áron laktanya nyugalmazott parancsnokhelyettesét, Móritz István Bélát, illetve személyükön keresztül a város valamennyi idős lakóját.

A gála kulturális részében az Eraklin Táncklub Egyesület tagjai klasszikus táncokkal, Balássy Betty és Varga Feri pedig koncerttel szórakoztatták a csordultig megtelt nézőtéren helyet foglaló szépkorúakat.