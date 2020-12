A számítástechnika is jelen van a fa alatt

A karácsonyi ajándékok sorában a számítástechnikai eszközök előkelő helyet foglalnak el. Közel 30 éve működik a Start Up Kft. A vállalkozást a karácsonyi ajándékkeresés közben útba ejtik a zalaegerszegiek és a messzebbről érkezők, hiszen teljes körű szolgáltatást nyújt számítógépek, számítástechnikai és pénztárgépes eszközök tekintetében.

– Nem csak kész megoldásokat adunk, sokkal inkább az egyedi konstrukciók kialakítását, az ügyfél igényeihez való rugalmas alkalmazkodást tartjuk szem előtt. Ügyfélkörünk főként Zala, Vas és Somogy megyéből tevődik össze. Tapasztalt szoftvermérnökök vég­zik el a rendszerfelügyeletet, a karbantartást és a szervizelést – mondta Sinkáné Nagy Ildikó ügyvezető.

A vállalkozások ügyvitelében is tudnak segíteni, akár online számlázás kapcsán, akár számlázó-készletnyilvántartó program ajánlásával vagy bankkártyaterminál-közvetítéssel, adatbiztonság és vírusvédelem kialakításával. Január elsejétől a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyoknak biztosítani kell a bankkártyás fizetés lehetőségét, így ebben további magas színvonalú szakmai segítségre van szükség, itt akár az igényeik szerinti szolgáltatóválasztásban is kapnak tanácsot.

– Nyakunkon a karácsony! Idén mi számíthat slágernek?

– A notebookok és a PC-k mindig jobban fogynak ebben az időszakban. A home office-­hoz és az online oktatáshoz köthető termékek, például a webkamerák, tabletek vagy a nyomtatók is jobban keresettek. Utóbbinak nagyon megugrott a forgalma, főleg azok az Epson tintasugaras nyomtatók népszerűek, melyeknek külső tintatartályuk van. Nagy előrelépés ez, hiszen az utántöltő palackokkal környezetvédelmi szempontból is előnyös megoldást alkottak. Azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődők tudatosan keresik az olcsóbb üzemeltetésű készülékeket. A perifériák is keresettek, mint a billentyű­zetek, egerek, fejhallgatók. Idén a webkamera a slágertermék, amiből nincs elegendő a piacon – mondta Sabjanics András értékesítő.

A laikusok számára fontos, hogy a tájékozódásukhoz szakképzett, megoldáscentrikus szakértőket találjanak, ha ezekre az eszközökre van szükségük. A megbízhatóság és a minőség mellett az ügyfél elégedettségének elsődlegesnek kell lennie. A kellékanyagok, például a tintapatronok terén versenyképes árakkal és széles választékkal tud a forgalmazó sikert elérni, legyen az eredeti vagy utángyártott.

– Figyelünk a minőségre, elsősorban olyan termékeket ajánlunk, amelyek megbízható szervizháttérrel is rendelkeznek – válaszolt Sinkáné Nagy Ildikó.