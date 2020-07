A szakképzési intézmények húsz szakmacsoportban kínálnak tanulási lehetőséget Zalában

Tavaly ilyenkor 112 ezer érettségizett hazai diák továbbtanulási terveiről született döntés a felsőoktatási ponthatárok meghúzásával, idén 91 ezer fiatal izgult csütörtök este.

Mostanra már minden felvételiző tudja, hogy sikerült-e bejutnia 2020 őszére a megcélzott egyetemek, főiskolák valamelyikére. Tavaly 78 ezren örülhettek, az idei adatok ma lesznek nyilvánosak. Akiknek nem sikerült, természetesen azok számára sem áll meg az élet, a kevés pontszámot még csak kudarcnak sem kell felfogniuk, inkább tapasztalatnak arra nézvést, hol kell erősíteni a tudásukat.

Számukra lesz hasznos az alábbi összefoglaló, amelyben a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum felnőtt- és technikusképzési kínálatába pillanthatunk be Szabó Károly kancellár segítségével.

– Zalaegerszegi és keszthelyi intézményeinkben húsz szakmacsoportban szerezhetnek képesítést ingyenes nappali tagozaton azok, akik esetleg most nem jutottak be a felsőoktatásba, azokkal együtt, aki eleve ezt a képzést választják – mondta a kancellár, aki maga is nagy tapasztalattal rendelkezik mint a középfokú szakképzési rendszer pedagógusa. – A technikusi képzés az érettségizettek számára ideális, hiszen nagy előnye, hogy a szakmaszerzés mellett szakmai nyelvet és informatikát is tanulhatnak. Keveset beszélünk arról, hogy éveket nyerhetnek azok a fiatalok, akik ezt választják, hiszen pluszpontokhoz juthatnak a megismételt felvételi során, ráadásul a két év alatt elvégzett stúdiumok egy részét kreditpontokra is válthatják felsőoktatási tanulmányaik első éveiben. A diplomaszerzés után pedig a munkaerőpiacon élveznek előnyt a technikusi jártasságukkal.

A megyeszékhelyi szakképzési centrum képzési portfóliója igyekszik illeszkedni például a most létrejött Zalaegerszegi Egyetemi Központ képzési kínálatához, ezzel azt is elősegíti, hogy a fiatalok itthon maradva szerezhessenek diplomát, szakmai gyakorlatot, hiszen ez anyagilag kedvezőbb a családok számára.

– Akár éveket is nyerhetnek a jól döntő diákok – folytatta a középfokú oktatás szakembere. – A gépészeti képzésben részesülők, a mechatronikai mérnökök, a gépjárműipari szakokat elvégzők számára biztos elhelyezkedési lehetőségek állnak nyitva, de igaz ez a gazdasági szakokra és az informatikára is. Ezenkívül népszerű a szépészet, az egészségügy, a vendéglátás, a kereskedelem és az építőipar. Az intézmények a duális képzés keretében olyan vállalatokkal, cégekkel állnak kapcsolatban, ahol a gyakorlati idő alatt a legkorszerűbb eljárásokkal, eszközökkel találkoznak a diákok. Rég megdőlt például az, hogy a gépész olajos ruhában és kézzel dolgozik, ők is plexiüveg mögött, számítógép-vezérelt gépek segítségével végzik a munkájukat. A gépészeti ágazat további erősítést kap, kaptuk a tájékoztatást, mivel érzékelhető a munkaerőpiaci igények növekedése.

– A képzés során nyelvtanulásra is mód nyílik, méghozzá díjmentesen – folytatta az előnyök sorolását a kancellár. – A nyelvi projektünk pályázati forrásból működik, és nyelvvizsgahelyként is funkcionálunk. A nyelvtudás nemcsak a külföldi munkavégzés miatt kell, a gépek vezérléséhez is szükség van rá.

A kétéves technikusképzésben részt vevők a gyakorlati helyükön anyagi ösztönzéshez is juthatnak, de intézményi ösztöndíjrendszer is támogatja a nyugodt tanulási éveket, világított rá egy másik hasznos szempontra Szabó Károly, emellett a lakhatási problémák megoldásában sem hagyják magukra a diákokat, kapcsolatban állnak a kollégiumokkal, szálláshelyekkel.

– A szakmai gyakorlatot is jelentő technikusi oklevéllel megtámogatott diploma nagyon értékes indulótőke lesz az elhelyezkedés során, de diploma nélkül is kemény valuta ez a végzettség, amelyet akár egy év alatt is abszolválhat a motivált fiatal – hangsúlyozta a vezető.

A húsz szakmacsoportban ideális esetben egy-egy osztályt 10-15 fővel indítanak el a szakképzési központ iskolái, így több száz diákot képezhetnek, mint Szabó Károly jelezte, érdemes a szakképzési centrum honlapján mihamarabb tájékozódni, ezenkívül telefonon is készséggel állnak a családok, diákok rendelkezésére. A jelentkezést augusztus 31-ig várják.

Szabó Károly azt is elmondta, hogy a legújabb jogszabály alapján a felnőttképzésbe már felső korhatár nélkül lehet jelentkezni, s e módon lehet új szakképzettséget szerezni.