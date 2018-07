A szakképzésben megszerzett végzettség később plusz pontot érhet

Kétéves, közismereti tárgyak tanulása nélküli képzés keretében sajátíthatnak el különböző szakmákat az érettségivel rendelkező fiatalok, felnőttek. Így nem kell pontot tenni senkinek a tanulás végére, ha nem sikerült bejutni a felsőoktatásba.

Mit tud ajánlani a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum azoknak a fiataloknak, akiknek nem sikerült a felvételi, nem jutottak be valamelyik felsőoktatási intézménybe, és úgy döntenek, hogy középfokú szakképzést végeznek? – erről érdeklődtünk Szabó Károlytól, a ZSzC főigazgatójától.

– Szeretettel várjuk az érettségizett fiatalokat. Közülük azok, akik szakgimnáziumban szereztek érettségit, egy év alatt szerezhetnek valamely szakterületen technikusi végzettséget, azok pedig, akik sima gimnáziumi érettségi vizsgával jelentkeznek nálunk, két év alatt kapják meg a technikusi bizonyítványt – bocsátotta előre a főigazgató.

Szabó Károly hozzátette, hogy iskoláikban természetesen bizonyos létszámhatárt el kell érnie az érettségizett jelentkezőknek, hogy valamely szakmában egy-egy csoport számára be tudják indítani a képzést. A főigazgató 8–10 fős létszámot említett, akikkel ez már lehetséges.

– A szakképesítésnek nem csak az az előnye, hogy OKJ-s technikus végzettséget szereznek két év alatt az érettségizett tanulók, hanem, ha a későbbiek során úgy döntenek, mégis­csak diplomát szeretnének szerezni a felsőoktatásban, akkor ezzel majd plusz pontokat is kapnak a felvételihez. A munkáltatók most már nemcsak a diplomát nézik, hanem azt is, hogy valaki milyen középfokú OKJ-s végzettséggel rendelkezik. Még a diplomás munkavállalók között is előnyben van a munkaerőpiacon az, akinek középfokú szakképesítése is van. A gépészettől a logisztikáig, a pénzügyi, számviteli, egészségügyi területekig tudunk az érettségi után nálunk jelentkező fiataloknak iskolarendszerű szakképzést biztosítani, s továbbra is nappali rendszerű oktatásban tanulhatnak, minden kedvezménnyel együtt. Ezen a területen is lényeges, hogy duá­lis képzést folytatunk. Az elméleti tantárgyak közt nyilván csak a szakmai tárgyakat kell az érettségizetteknek tanulni, és cégeknél töltik a nyári szakmai gyakorlatukat – válaszolta egyebek között Szabó Károly, a ZSzC főigazgatója.

Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum főigazgatója jelezte: nappali, vagy esti, akár munka melletti képzés keretein belül is lehet szakmát szerezni.

– Akik érettségi vizsgával rendelkeznek, azoknak csak a szakmai tantárgyakat kell tanulniuk, illetve a gyakorlati képzésen kell részt venniük – mondta Bene Csaba. – Választási lehetősége bőven van a tanulni vágyóknak. Célszerű előrelátóan gondolkodni, s akár a hiányszakmák felé orientálódni. Ha például az egészségügyi szakmát nézzük, tucatnyi képzési forma áll rendelkezésre, csakúgy, mint akár a vendéglátás terén. Minderről a médiából, a szakképzési centrum és tagintézményei honlapjáról, vagy a közösségi oldalon is lehet tájékozódni.

A főigazgató kiemelte: élénk az érdeklődés a szakmák iránt a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után.

– Gimnáziumban végzett diákoknak is érdemes szakmát tanulni, még akkor is, ha egyetemet, főiskolát céloztak meg, ám sikertelenül – folytatta a főigazgató. – Ugyanis a szakképzés lépcső is lehet számukra, illetve kapu, ha később ismét jelentkeznek a felsőoktatásba. Ha azt látják – márpedig óriási igény van a jó szakmunkásokra, technikusokra –, hogy van pers­pektíva a szakmatanulással is, azaz biztos munkahelyet és jó fizetést nyújt, nagyobb kedvvel tanulnak. A törvényi változásnak köszönhetően két szakképesítést ingyen, korhatár nélkül lehet megszerezni. Annyi a megkötés, hogy 25 év alatt nappali tagozaton lehet tanulniuk, felette pedig esti képzésre várjuk az érdeklődőket.