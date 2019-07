A stégeket is visszatelepítették a Kerka menti pecások a csömödéri tóba

Mintegy 100 kilogramm halat zsákmányoltak a horgászok az elmúlt hétvégén megrendezett versenyen.

A Kerkamenti Sporthorgász Egyesület szervezett ezúttal tagjainak horgászatot, a versenyen 27-en vettek részt. A nagy fogások elmaradtak, de így is összesen közel egy mázsa hal akadt horogra. Végül Horváth István nyert 19,49 kg-mal, második helyen Király Győző végzett 13,88 kg-mal, a harmadik legjobb eredményt pedig Fehér Zoltán érte el, 10,72 kg-mal. A legnagyobb halat – egy 2,68 kg-os pontyot – Ruzsics József fogta.

Kovács Imre, a Kerkamenti Sporthorgász Egyesület elnöke arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt év nyara óta eltelt időben a tó osztrák tulajdonosával sikerült megegyezniük. Mint arról lapunkban is beszámoltunk tavaly: a különleges rendeltetésűvé nyilvánított víztározón korábban a Zalaerdő Zrt. volt a halászati jog birtokosa. Az egyesület megállapodott az erdészeti társasággal, hogy tagjaik megvásárolják a területi jegyeket a horgászathoz. Az osztrák tulajdonos azonban ezt tavaly megtámadta, keresetét jóvá is hagyta a bíróság, így hozzá került a halászati jog, az egyesület tagjai már nem horgászhattak a tavon, a tulajdonos pedig a stégjeiket is elbontatta.

– Sikerült megállapodnunk, a területi jegyeket a tó tulajdonosától vásároljuk meg évente, illetve tartalmazza a szerződés a tó- és erdőbérletet, valamint karban tartjuk az utat, elvégezzük a gát kaszálását, illetve telepítettünk egy elektromos kaput is, hogy csak a horgászklub tagjai és vendégeik használhassák a tó erdő felőli részét – mondta Kovács Imre. – A tulajdonos pedig biztosítja számunkra a horgászati lehetőséget. A megállapodás, ugyanúgy, mint a halászati jog, 15 évre szól. Közben a stégeket is visszaépítettük, reméljük, hogy zavartalanul tudunk továbbra is itt horgászni. Taglétszámunk valamelyest csökkent, 74-en vagyunk, de várjuk a csatlakozókat.