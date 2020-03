A hét amikor kilengett a Balaton újra, bevezették a kijárási korlátozást, és maszkot kap minden zalaegerszegi

A koronavírus, és az ezzel kapcsolatos intézkedések sajnos a mindennapjaink része lettek, s az ezekkel kapcsolatos cikkjeinket előszeretettel olvasták.

Interjú a Shanghaiban gyógyító dr. Závori Lászlóval

A már évek óta Kínában dolgozó magyar származsú orvost kérdeztük az ott lezajl vírusról, és annak sikeres megfékezésének titkáról. Úgy véli a doktor, hogy az európai emberek nem készültek fel kellőképpen a helyzet kezelésére, és a megelőzésre. Míg Kínában az emberek sokkal inkább alávetik magukat az állami intézkedéseknek. Részletesebben alábbi cikkünkben olvashat róla.

A héten bevezetett kijárási korlátozás

Szombattól életbelépő kijárási korlátozást vezetett be a kormány egész Magyarország területére, az emberek a lakásukat csak alapos indokkal hagyhatják el április 11-ig. A 65 év feletti polgártársaink csak reggel 9 és 12 óra között tartózkodhatnak élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, viszont ekkor ezekbe az üzletekbe a foglalkoztatottak kivételével más nem is léphet be. Bővebben tájékozódhat az alábbi linken.

A Zalai Hírlap ajádnéka az előfizetőknek

A Zalai Hírlap szeretne kedveskedni előfizetőinek ebben a nehéz időszakban, ezért minden előfizető díjmentesen, ajándékként kapja nyomtatott újságja mellé a lap digitális számát, melyet egy előfizetéssel két digitális eszközön tud elérni. Cikkünket itt találja róla.

Maszkot kap minden zalaegerszegi

Balaicz Zoltán közösségi oldalán közzétette, hogy 60 ezer darab orvosi szájmaszkot rendeltek meg a város polgárai számára. Amelyből az első 10 ezer darab március 30-án, hétfőn fog megérkezni a városba, a többi 50 ezer darab pedig ütemezetten további két hét alatt. A kijuttatást postai úton fog történni. Bővebb információk korábbi cikkünkben olvashatók.

Kilengett a Balaton

Március 26-án az erős szél hatására a Balaton vize kilengett, és a keszthelyi városi strand területének nagy része is víz alá került. Az állapotot tükröző fotókért kattinston ide!