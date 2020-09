A sajt- és lekvárkészítéssel is ismerkedhettek a diákok Magyarszerdahelyen

Általános iskolások ismerkedtek a vidéki élet szépségeivel, rejtett kincseivel tegnap a községben tartott turisztikai rendezvényen.

A Telekaland projekt keretében számos programmal várták a gyerekeket.

– Elsőként a régi falusi mindennapokkal ismerkedtek meg a fiatalok, többek közt a földön vagy a ház körül használt eszközökkel is – mondta Gyarmati-Litter Tímea projektmunkatárs. – A nap során játékos parasztolimpiával, szellemi és sportos vetélkedővel is kedveskedtünk nekik a meseparkban. De részt vehettek például sajt- és lekvárkészítésben is.

Az Interreg szlovén–magyar projekt támogatásával zajló Telekaland sorozat célja, hogy a határ menti térséget minél jobban megismerjék a fiatalok, akik később akár a családjukkal is visszatérhetnek egy-egy adott településre, ahol jól érezték magukat.

A játékos-sportos, a vidéki élet szépségeit bemutató rendezvények végére nem került pont a magyarszerdahelyi programmal. Holnap Nagyrécsén, a Telekaland meseparkban várják a diákokat, hasonlóan színes, érdekes programokkal.