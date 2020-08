A résztvevők számában és a megtett kilométerekben is rekordot döntöttek a besenyői kerékpáros-körversenyen

A vártnál is nagyobb érdeklődés mellett tartották meg vasárnap délelőtt a Besenyői Baráti Kör által szervezett „II. Tour de Besenyő” néven emlegetett kerékpáros körversenyt, amely végén mindenki győztesként ért célba és megkapta teljesítményéért az emlékérmet.

– Közösségünkben szép számmal akadnak sportos egyéniségek, akik nem hagyják lustálkodni a többieket sem. Biciklizni mindenki szeret, így 2 évvel ezelőtt, amikor Koller István fejéből kipattant az ötlet, hogy szervezzünk városrészünkben kerékpároskörversenyt, egyként támogatta a tagság – elevenítette fel a kezdeteket ­Semetkéné Szipőcs Erika, a társaság vezetője, hozzátéve, hogy a verseny „barátságos”, mérik ugyan a teljesítményt, minden megtett kör után pecsét kerül a kiskönyvekbe, de már egy kör után is jár az elismerés.

Ezúttal szó szerint értendő, hogy a rendezvényen részt vett Zalabesenyő apraja és nagyja: a legfiatalabb résztvevők még az óvodát sem járták ki, a derékhad hamarosan újból az iskola padjait koptatja, de nem röstelltek nyeregbe szállni a nyugdíjasok sem. Amúgy családi programnak is bevált az alkalom, hiszen apukák ültették gyerekülésbe az apróbb gyerkőcöket, anyukák tekertek a csemetéik mögött, vagy éppen a nagyszülők mutattak példát kitartásból az uno­káknak.

– Ez tényleg közösségkovácsoló rendezvény, hiszen ezúttal olyan fiatal családok is eljöttek, akiket eddig nem is láttunk, s reméljük ­ezután máskor is megtisztelnek bennünket. Az külön öröm, hogy a gyerekeket is elhozták, s akik itt összebarátkoztak, talán majd ifjúkorukban is összetartanak – így Horváth Miklós, a Besenyő a 2000-es Években Alapítvány elnöke.

– A kisebb, helyi közösségek életrevalóságát, leleményességét dicséri, hogy a járványveszély miatt elmaradt nagy rendezvényeket önerőből, kisebb, izgalmas összejövetelekkel pótolják – tette hozzá Gecse Péter alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője, reménykedve, hogy a veszély elmúltáig legalább ezek a lehetőségek megmaradnak.

A rendezvény nemcsak a résztvevők számában döntött rekordot, hanem a városrészben megtett körök számát is közel megduplázta: a Besenyő utca, Hegyi út, Kutilapi utca, Cseresznyésszeri utca, Esze Tamás utca lakói 9-szer integethettek a vidám bicikliscsapatnak, akik így összességében 18 kilométer tekertek le. Az útvonalat a polgárőr-egyesület 6 tagja biztosította.