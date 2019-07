A rendőrség és a tűzoltóság munkájával ismerkedtek a zalai fiatalok

Mozgalmasan teltek az utolsó nyári gyakorlati képzésük hetei a 11. osztályos rendészeti szakos, pontosabban: közszolgálati ügyintéző tanulók számára.

Mindent a katasztrófavédelem és tűzoltóságok munkájáról

A zalaegerszegi Ganz Ábrahám szakgimnázium 11. C osztályba járó 23 diák az összesen 140 órás foglalkozáson megismerkedhetett leendő hivatása minden területével. Az utolsó napokon a katasztrófavédelem, a tűzoltóságok működéséről tájékozódhattak.

– A foglalkozások elején a tanulók a rendőrség munkáját ismerhették meg, hat alkalommal jártunk a kapitányságon, ahol a különböző szakterületekről tájékozódtak – fogalmazott Major Zsolt, az iskola rendészeti szaktanára. – A nyári gyakorlat része volt a háromnapos tábor a körmendi rendészeti szakgimnáziumban, ahol reggel hattól este fél tízig folyt a kiképzés – tette hozzá.

A 140 órába belefért a büntetés-végrehajtási intézetbe tett látogatás, jártak a botfai nevelőintézetben, az ORFK Teve utca központjában is Budapesten.

A hét második fele a gyakorlatról szólt

A képzés másik fele a katasztrófavédelemről szólt. A múlt hét elején a diákok a szervezet működését ismerték meg. Ezután a tűzoltó-parancsnokságon a különböző felszerelésekről, használatukról kaptak ismereteket bővítve ezt némi égéselmélettel. A hét második fele már a gyakorlatról szólt. Egyebek mellett megismerték a porral oltó használatát, kipróbálhatták a habbal és vízsugárral oltó eszközöket is.

Mint Major Zsolt elmondta, a diákok érettségi után a speciális ismereteik révén előnnyel indulnak, ha a közszolgálat területén kívánnak elhelyezkedni, nyitva állnak előttük az egyenruhás hivatások. Az eddigi tapasztalatok szerint a tanulók közel fele választja ezt a pályát.

Egyikük a zalalövői Pecsics Anett, akit elmondta, őt filmélményei terelték a rendőri pálya irányába. A körmendi tábort emelte ki az eltelt hetekből, mint mondta, hozzászokott a korai keléshez, a rendhez, ezért nem volt új számára katonásabb élet. Az is kiderült szavaiból, hogy a tanulmányai eredményei alapján jó eséllyel jelentkezik jövőre érettségi után a Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára.

Szintén nyomozónak készül Anett osztálytársa, a tornyiszentmiklósi Végh Dóra, aki rendőr szeretne lenni kiskora óta. A 17 éves lány elmondása szerint ebben jelentős része volt egyik rokonának, aki nyomozóként szolgált és sokat beszélt a munkájáról. Az érettségi után ő is a Közszolgálati Egyetemre jelentkezik. A gyakorlati foglalkozás heteiből Dóra számára is a háromnapos körmendi tábor volt a legemlékezetesebb. Emellett az eddig az iskolában töltött három évről is lelkesen beszélt, vélhetőleg ennek is van része abban, hogy húga, Diána is ezt az iskolát választotta, ő jövőre kezd a Ganzban.