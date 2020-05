A rendelőt fejlesztenék Letenyén

A Magyar Falu Program keretében fejlesztenék a gyermekorvosi rendelő eszközállományát a településen.

Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta: a program 2020-as végrehajtásáról szóló kormányhatározat alapján az 5000 fős és ez alatti állandó lakosságszámú települések – bár város, de ilyen Letenye is – önkormányzatai a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzéséhez pályázatot nyújthatnak be a Magyar Falu Program kiírásában. A támogatás célja az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A polgármester hozzátette: fontosnak tartja, hogy a veszélyhelyzet idején a praxisok fejleszthessék, megújíthassák az eszközállományt – kiemelten igaz ez a gyermekorvosi rendelők esetében.

Ezért a dr. Nagy Márton letenyei gyermekorvossal történt egyeztetés alapján döntött úgy az önkormányzat, hogy pályázatot nyújt be a meghirdetett felhívásra. A gyermekorvosi rendelő 2015 őszén a felújított Kárpáti utcai egészségházba költözött, azonban a meglévő berendezések elavultak voltak. Így jelen pillanatban modern környezetben cserére, megújításra váró vizsgálóeszközök és bútorzat találhatók a rendelőben.

A háziorvos véleménye alapján a pályázat keretében többek között vizsgálóágy, 2 lépcsős műtőzsámoly, műszerasztal, vérnyomásmérő, elektromos fonendoszkóp, mérleg testzsírmérővel, szemészeti kanál, vesetál, látás­élesség-vizsgáló, reflexkalapács, pupillalámpa, hőmérő, pólyázóasztalok, orvosi forgószékek, hűtőszekrény beszerzését tervezik.

Farkas Szilárd azt is elmondta, a faluprogramban pályázatot nyújtanak be a Szent Imre herceg utca egy szakaszának felújítására, játszóteret kívánnak létrehozni az egyedu­tai városrészben, valamint a közterületek karbantartására fűnyírótraktor beszerzését is megcélozzák – és bíznak a pozitív elbírálásban.