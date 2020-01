A régió hemofíliás betegeinek tartottak képzést és tanácsadást Hévízen

A dél-dunántúli régió hemofíliás betegeinek tartottak képzést az elmúlt hétvégén a legújabb módszerekről, eljárásokról a Hotel Spában.

A programot a Hemofíliások Baráti Köre Egyesület szervezte, s mint Csuja László elnök elmondta, tájegységenként járják az országot, hogy segítsenek a sorstársaknak.

– A hemofília lényege, hogy a szervezet nem termel meg egy véralvadást segítő fehérjét, ami miatt vérzékenység alakul ki – fogalmazott a biológus.

– Ezt csak kívülről, gyógyszerrel lehet pótolni. Ma már jól kidolgozott terápiák vannak, amelyekkel átlagos életvitelt lehet biztosítani, de ha jön a katasztrófa, azonnal orvoshoz kell fordulni. Magyarországon háromezer hemofíliás beteg él, az érdekvédelmi egyesület nekik segít a képzésekkel, amelyeken a legújabb gyógyító eljárásokat mutatják be a szakemberek, továbbá életviteli tanácsokat is adnak. – Azt tanítjuk, hogyan lehetnek tudatos betegek – tette hozzá Csuja László –, mert hihetetlenül kritikus helyzetek alakulhatnak ki a hemofília miatt. Ez még ma is életveszélyes betegség, amellett hogy megvannak a megfelelő gyógyszerek, de gyógyítani nem lehet, csak stabilizálni az állapotot.

A Hemofíliások Baráti Köre Egyesület előadásokkal is támogatja a betegeket és a hozzátartozókat, mert baj esetén az utóbbiak higgadtságára, gyors cselekvésére van szükség, ami életet menthet. Novemberben Cegléden, majd Debrecenben volt a hévízihez hasonló összejövetel.

– Változik a világ és a hemofíliások ellátása is – mondta az elnök. – Ma már digitális korban élünk, a laboratóriumi mérési technikák is egyre finomabbak, pontosan kimutatható, hogy egy adott gyógyszer milyen sebességgel bomlik le, ami mindig egyedi, és ehhez lehet igazítani az adagolását, a beteg fizikai aktivitását. Nálunk a hétköznapi jövés-menés is sérüléssel, vérzéssel járhat, és így veszélyeket tartogat. De ha valaki elrontja a gyomrát, abból is gyomorhurut, majd gyomorvérzés alakulhat ki. Szeretnénk, hogy minden beteg és hozzátartozó felismerje, ha baj van, mert ezzel életeket menthetünk. A hemofíliás betegek szinte mindenütt vérezhetnek, de a legsúlyosabb problémát az ízületi és izomvérzések jelentik, s ezért ez az egyik legfájdalmasabb betegség. Az idősebb hemofíliások szinte kivétel nélkül mozgáskorlátozottakká válnak.